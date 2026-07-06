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Для кандидатів на посади у фінансовому регуляторі затвердили перелік питань до іспиту

Іспит є обов'язковим етапом
Іспит є обов'язковим етапом / Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила перелік із понад 370 тестових питань для кваліфікаційного іспиту кандидатів на посади уповноважених осіб. Іспит є обов'язковим етапом відкритого конкурсного відбору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

Оприлюднений перелік містить запитання та варіанти відповідей без позначення правильної.

Питання охоплюють законодавство про ринки капіталу та організовані товарні ринки, державне регулювання, діяльність акціонерних товариств, корпоративне управління, інститути спільного інвестування та інші профільні норми.

Під час іспиту оцінюватимуть знання законодавства, вміння працювати з інформацією, розв'язувати ситуаційні завдання та аналітичні здібності кандидатів. Претенденти на одну посаду складатимуть ідентичні тести та виконуватимуть однакові завдання, що має забезпечити єдині умови відбору.

Нагадаємо, раніше НКЦПФР оголосила про запровадження обов'язкового тестування для кандидатів на керівні та інші відповідальні посади у професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Автор:
Тетяна Гойденко