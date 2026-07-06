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Для кандидатов на должности в финансовом регуляторе утвердили список вопросов к экзамену

Экзамен является обязательным этапом
Экзамен является обязательным этапом / Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила перечень более 370 тестовых вопросов для квалификационного экзамена кандидатов на должности уполномоченных лиц. Экзамен является обязательным этапом открытого конкурсного отбора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР.

Обнародованный список содержит вопросы и варианты ответов без обозначения правильного.

Вопросы охватывают законодательство о рынках капитала и организованных товарных рынках, государственном регулировании, деятельности акционерных обществ, корпоративном управлении, институтах совместного инвестирования и других профильных норм.

Во время экзамена будут оцениваться знания законодательства, умение работать с информацией, решать ситуационные задачи и аналитические способности кандидатов.

Претенденты на одну должность будут сдавать идентичные тесты и выполнять одинаковые задачи, которые должны обеспечить единые условия отбора.

Напомним, ранее   НКЦБФР объявила о введении обязательного тестирования для кандидатов на руководящие и другие ответственные должности у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

Автор:
Татьяна Гойденко