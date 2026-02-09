Призначення в.о. гендиректора ОГТСУ: Наталія Бойко очолила компанію

Наглядова рада “Оператора ГТС України” призначила Наталію Бойко виконуючою обов’язки генерального директора компанії. Рішення було ухвалене на засіданні 7 лютого 2026 року.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує Expro.

Раніше наглядова рада "Оператора ГТС України" включила Наталію Бойко до складу дирекції компанії, де вона працювала заступницею генерального директора.

Сьогодні дирекція ОГТСУ налічує п’ятьох членів: Наталія Бойко, Владислав Медведєв, Борис Любич, Катерина Коваленко та Олександр Тимофєєв.

Наталія Бойко має понад 15 років досвіду в енергетичній галузі. До ОГТСУ вона обіймала посаду заступниці голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України", звідки пішла 4 лютого 2026 року.

Крім того, у її професійній біографії - робота радницею двох прем’єр-міністрів України та заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

Конкурс на керівника ОГТСУ

Наглядова рада ОГТСУ 12 лютого 2025 року оголосила конкурс на посаду генерального директора компанії після того, як попередній керівник Дмитро Липпа пішов наприкінці опалювального сезону.

Тимчасово обов’язки виконував операційний директор Владислав Медведєв.

Конкурс неодноразово затягувався, а в листопаді 2025 року уряд офіційно призупинив його через розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в "Енергоатомі", в якому фігурувала одна з фіналісток. Новий конкурс наразі не оголошували.

Аудит державних компаній

Нагадаємо, Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.