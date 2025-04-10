Владислав Медведєв тимчасово очолить ОГТСУ: що про нього відомо

З 10 квітня обов'язки генерального директора ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ) тимчасово виконуватиме член Дирекції та операційний директор Владислав Медведєв, після того, як Дмитро Липпа подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень.

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Про це інформує пресслужба ОГТСУ.

Про рішення

Таке рішення було ухвалено Наглядовою радою ТОВ "Оператор ГТС України" на засіданні 4 квітня, яке відбулося на одному з виробничих об’єктів Товариства, з метою забезпечення безперервності діяльності компанії та збереження дієздатності її виконавчого органу.

Також, з 10 квітня, відповідно до рішення Наглядової ради, до складу Дирекції ОГТСУ увійшов директор з закупівель Борис Любич.

Що відомо про Медведєва

Владислав Медведєв приєднався до ОГТСУ в жовтні 2020 року, обійнявши посаду директора з трансформації та операційної ефективності.

З червня 2024 року він займає позицію операційного директора і є членом Дирекції.

До 2020 року працював у компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), де відповідав за роботу з клієнтами нафтогазового сектору.

Має вищу економічну освіту, диплом з відзнакою Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Про звільнення Липпи

Нагадаємо, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа залишає посаду після завершення опалювального сезону.

Дмитро Липпа керує компанією "Оператор ГТС України" майже два роки. Він обійняв посаду генерального директора у березні 2023 року за результатами конкурсного відбору, після відповідного призначення Кабінетом міністрів.

Має багаторічний управлінський досвід у промисловості, зокрема в реалізації проєктів із підвищення операційної ефективності та модернізації виробничих підприємств.