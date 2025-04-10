Владислав Медведев временно возглавит ОГТСУ: что о нем известно

С 10 апреля обязанности генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) будет временно исполнять член Дирекции и операционный директор Владислав Медведев, после того, как Дмитрий Липпа подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

О решении

Такое решение было принято Набсоветом ООО "Оператор ГТС Украины" на заседании 4 апреля, которое состоялось на одном из производственных объектов Общества, с целью обеспечения непрерывности деятельности компании и сохранения дееспособности ее исполнительного органа.

Также, с 10 апреля, в соответствии с решением Наблюдательного совета, в состав Дирекции ОГТС вошел директор по закупкам Борис Любич.

Что известно о Медведеве

Владислав Медведев присоединился к ОГТСУ в октябре 2020 года, вступив в должность директора по трансформации и операционной эффективности.

С июня 2024 года он занимает позицию операционного директора и является членом Дирекции.

До 2020 года работал в компании PricewaterhouseCoopers (PwC), где отвечал за работу с клиентами нефтегазового сектора.

Имеет высшее экономическое образование, диплом с отличием Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.

Об уходе Липпы

Напомним, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа уходит с должности после завершения отопительного сезона.

Дмитрий Липпа управляет компанией "Оператор ГТС Украины" около двух лет. Он вступил в должность генерального директора в марте 2023 года по результатам конкурсного отбора, после соответствующего назначения Кабинетом министров.

Имеет многолетний управленческий опыт в промышленности, в частности, в реализации проектов по повышению операционной эффективности и модернизации производственных предприятий.