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Владислав Медведев временно возглавит ОГТСУ: что о нем известно
С 10 апреля обязанности генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) будет временно исполнять член Дирекции и операционный директор Владислав Медведев, после того, как Дмитрий Липпа подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
О решении
Такое решение было принято Набсоветом ООО "Оператор ГТС Украины" на заседании 4 апреля, которое состоялось на одном из производственных объектов Общества, с целью обеспечения непрерывности деятельности компании и сохранения дееспособности ее исполнительного органа.
Также, с 10 апреля, в соответствии с решением Наблюдательного совета, в состав Дирекции ОГТС вошел директор по закупкам Борис Любич.
Что известно о Медведеве
Владислав Медведев присоединился к ОГТСУ в октябре 2020 года, вступив в должность директора по трансформации и операционной эффективности.
С июня 2024 года он занимает позицию операционного директора и является членом Дирекции.
До 2020 года работал в компании PricewaterhouseCoopers (PwC), где отвечал за работу с клиентами нефтегазового сектора.
Имеет высшее экономическое образование, диплом с отличием Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.
Об уходе Липпы
Напомним, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа уходит с должности после завершения отопительного сезона.
Дмитрий Липпа управляет компанией "Оператор ГТС Украины" около двух лет. Он вступил в должность генерального директора в марте 2023 года по результатам конкурсного отбора, после соответствующего назначения Кабинетом министров.
Имеет многолетний управленческий опыт в промышленности, в частности, в реализации проектов по повышению операционной эффективности и модернизации производственных предприятий.