Назначение и.о гендиректора ОГТСУ: Наталья Бойко возглавила компанию

Наблюдательный совет "Оператора ГТС Украины" назначил Наталью Бойко исполняющей обязанности генерального директора компании. Решение было принято на заседании 7 февраля 2026 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Expro.

Ранее наблюдательный совет "Оператора ГТС Украины" включил Наталью Бойко в состав дирекции компании, где она работала заместителем генерального директора.

Сегодня дирекция ОГТСУ насчитывает пятерых членов: Наталья Бойко, Владислав Медведев, Борис Любич, Екатерина Коваленко и Александр Тимофеев.

У Наталии Бойко более 15 лет опыта в энергетической отрасли. В ОГТСУ она занимала должность заместителя председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", откуда ушла 4 февраля 2026 года.

Кроме того, в ее профессиональной биографии работа советницей двух премьер-министров Украины и заместителем министра энергетики по вопросам европейской интеграции.

Конкурс на руководителя ОГТСУ

Наблюдательный совет ОГТСУ 12 февраля 2025 года объявил конкурс на должность генерального директора компании после того, как предыдущий руководитель Дмитрий Липпа ушел в конце отопительного сезона.

Временно обязанности исполнял операционный директор Владислав Медведев.

Конкурс неоднократно затягивался, а в ноябре 2025 года правительство официально приостановило его из-за расследования НАБУ по поводу возможных злоупотреблений в "Энергоатоме", в котором фигурировала одна из финалисток. Новый конкурс пока не объявлялся.

Аудит государственных компаний

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.