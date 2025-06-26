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Оператор ГТС Украины уплатил в госбюджет более 2 млрд грн дивидендов за 2024 год

ОГТСУ
Оператор ГТС перечислил 2 млрд грн в бюджет

25 июня Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) перечислил в государственный бюджет 2 миллиарда 86 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ОГТСУ.

Эта сумма составляет 75% чистой прибыли, полученной компанией по результатам работы в 2024 году.  

Исполняющий обязанности генерального директора ОГОСУ Владислав Медведев подчеркнул, что компания добросовестно выполняет все свои обязательства перед государством. Он отметил, что уплата дивидендов на столь значительную сумму является еще одним взносом ОГТСУ в поддержку финансовой состоятельности страны.

"Не останавливаемся и продолжаем работать", – добавил Медведев.

В компании напомнили, что по результатам прошлого года ОГТСУ также уплатил 12 миллиардов гривен налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

Фото 2 — Оператор ГТС Украины уплатил в госбюджет более 2 млрд грн дивидендов за 2024 год

Напомним, в 2024 году ООО "Оператор ГТС Украины" получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд грн, что значительно меньше по сравнению с 11 млрд грн в 2023 году. С сокращением прибыли на 74,5% уменьшилась и сумма дивидендов, подлежащих уплате в государственный бюджет.

Автор:
Татьяна Бессараб