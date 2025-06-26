Оператор ГТС України сплатив у держбюджет понад 2 млрд грн дивідендів за 2024 рік

25 червня Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) перерахував до державного бюджету 2 мільярди 86 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ОГТСУ.

Ця сума становить 75% чистого прибутку, отриманого компанією за результатами роботи у 2024 році.

Виконуючий обов'язки генерального директора ОГТСУ Владислав Медведєв підкреслив, що компанія сумлінно виконує всі свої зобов’язання перед державою. Він зазначив, що сплата дивідендів на таку значну суму є ще одним внеском ОГТСУ у підтримку фінансової спроможності країни.

"Не зупиняємось і продовжуємо працювати", – додав Медведєв.

В компанії нагадали, що за результатами минулого року ОГТСУ також сплатив 12 мільярдів гривень податків і зборів до державного бюджету України.

Нагадаємо, у 2024 році ТОВ "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 2,8 млрд грн, що значно менше порівняно з 11 млрд грн у 2023 році. Зі скороченням прибутку на 74,5% зменшилася і сума дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету.