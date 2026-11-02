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Оплата советников для концессионных проектов не превысит 7%: правительство усилило требования к кандидатам
Правительство ограничило оплату советников, готовящих проекты государственно-частного партнерства, в частности, концессии. Общая сумма услуг для одного проекта не сможет превышать 7% его ожидаемой стоимости. Также правительство усилило требования к кандидатам, чтобы избежать конфликта интересов.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.
Изменения в порядок привлечения советников Кабмин принял 28 октября 2026 года. Они касаются постановления №950.
Кто не сможет стать советником
По новым правилам к подготовке проекта не допустят лиц, которые:
- входят в конкурсную комиссию по его реализации;
- имеют связи с государствами-агрессорами или оккупантами;
- работают или имеют договорные отношения с потенциальными частными партнерами или участниками конкурса.
При отборе также будут оцениваться опыт кандидатов в финансовом моделировании, подготовке технико-экономических обоснований и концептуальных записок.
Сколько будут платить советникам
Оплата будет состоять из фиксированной суммы и при определенных условиях дополнительной переменной части, которую может оплачивать частный партнер. Такая доплата не может превышать 2% от стоимости проекта.
Общие расходы на советников для одного проекта ограничили 7% его ожидаемой стоимости:
- до 2% - за услуги лиц, заинтересованных в участии в конкурсе;
- до 2,5% - за подготовку концептуальной записки и/или технико-экономического обоснования;
- до 2,5% - за подготовку проекта конкурсной документации.
Для отдельных услуг также были установлены максимальные суммы оплаты.
Подготовку проектов позволили финансировать с участием международных финансовых организаций и доноров. Договоры с ними будут заключаться путем прямых переговоров.
Напомним, в июне Украина представила международным партнерам портфель приоритетных проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около 5 млрд долларов в рамках URC-2026.