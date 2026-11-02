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Оплата советников для концессионных проектов не превысит 7%: правительство усилило требования к кандидатам

проект
ряд усовершенствовал правила привлечения советников для подготовки проектов / Министерство экономики и окружающей среды Украины

Правительство ограничило оплату советников, готовящих проекты государственно-частного партнерства, в частности, концессии. Общая сумма услуг для одного проекта не сможет превышать 7% его ожидаемой стоимости. Также правительство усилило требования к кандидатам, чтобы избежать конфликта интересов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Изменения в порядок привлечения советников Кабмин принял 28 октября 2026 года. Они касаются постановления №950.

Кто не сможет стать советником

По новым правилам к подготовке проекта не допустят лиц, которые:

  • входят в конкурсную комиссию по его реализации;
  • имеют связи с государствами-агрессорами или оккупантами;
  • работают или имеют договорные отношения с потенциальными частными партнерами или участниками конкурса.

При отборе также будут оцениваться опыт кандидатов в финансовом моделировании, подготовке технико-экономических обоснований и концептуальных записок.

Сколько будут платить советникам

Оплата будет состоять из фиксированной суммы и при определенных условиях дополнительной переменной части, которую может оплачивать частный партнер. Такая доплата не может превышать 2% от стоимости проекта.

Общие расходы на советников для одного проекта ограничили 7% его ожидаемой стоимости:

  • до 2% - за услуги лиц, заинтересованных в участии в конкурсе;
  • до 2,5% - за подготовку концептуальной записки и/или технико-экономического обоснования;
  • до 2,5% - за подготовку проекта конкурсной документации.

Для отдельных услуг также были установлены максимальные суммы оплаты.

Подготовку проектов позволили финансировать с участием международных финансовых организаций и доноров. Договоры с ними будут заключаться путем прямых переговоров.

Напомним, в июне Украина представила международным партнерам портфель приоритетных проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около 5 млрд долларов в рамках URC-2026.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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