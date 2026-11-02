Оплата радників для концесійних проєктів не перевищить 7%: уряд посилив вимоги до кандидатів

Уряд обмежив оплату радників, які готують проєкти державно-приватного партнерства, зокрема концесії. Загальна сума їхніх послуг для одного проєкту не зможе перевищувати 7% його очікуваної вартості. Також уряд посилив вимоги до кандидатів, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Зміни до порядку залучення радників Кабмін ухвалив 28 жовтня 2026 року. Вони стосуються постанови №950.

Хто не зможе стати радником

За новими правилами до підготовки проєкту не допустять осіб, які:

входять до конкурсної комісії з його реалізації;

мають зв’язки з державами-агресорами чи окупантами;

працюють або мають договірні відносини з потенційними приватними партнерами чи учасниками конкурсу.

Під час відбору також оцінюватимуть досвід кандидатів у фінансовому моделюванні, підготовці техніко-економічних обґрунтувань і концептуальних записок.

Скільки платитимуть радникам

Оплата складатиметься з фіксованої суми та, за певних умов, додаткової змінної частини, яку може сплачувати приватний партнер. Така доплата не може перевищувати 2% вартості проєкту.

Загальні витрати на радників для одного проєкту обмежили 7% його очікуваної вартості:

до 2% — за послуги осіб, зацікавлених в участі у конкурсі;

до 2,5% — за підготовку концептуальної записки та/або техніко-економічного обґрунтування;

до 2,5% — за підготовку проєкту конкурсної документації.

Для окремих послуг також встановили максимальні суми оплати.

Підготовку проєктів дозволили фінансувати за участі міжнародних фінансових організацій і донорів. Договори з ними укладатимуть шляхом прямих переговорів.

Нагадаємо, у червні Україна представила міжнародним партнерам портфель пріоритетних проєктів державно-приватного партнерства загальною вартістю близько 5 млрд доларів у межах URC-2026.