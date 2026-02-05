Запланована подія 2

Осадки и гололедица в большинстве областей: как работает дорожная техника

снег
Снег и мороз 5 февраля: актуальное состояние автодорог государственного значения / Агентство восстановления

По состоянию на 4–5 февраля на украинских дорогах государственного значения наблюдаются осадки, гололедица и местами снежные переметы. Для обеспечения безопасного проезда задействовано 926 единиц техники и 1119 работников, которые круглосуточно проводят снегоочистительные работы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Украинские дороги под снегом

Умеренный снег идет в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, небольшой снег – в Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях. На Волыни и Хмельницкой области идет снег с дождем. Ледяные дожди при температуре до -2 °С зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

Средняя температура воздуха в стране составляла от -7 до -3 °С, на Левобережье от -17 до -12 °С. Дорожное покрытие в основном заснеженное и скользкое, местами образовались гололедица и снежные переметы.

Для обеспечения проезда круглосуточно задействовано 926 единиц дорожной техники и 1119 работников. В сутки было использовано 15,5 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 478 тонн соли. Ледяной дождь 4 февраля вызвал краткосрочные осложнения на отдельных участках дорог Н-10, Р-20 и Р-24 в западных регионах, которые оперативно ликвидировали.

По прогнозу Укргидрометцентра, 5 февраля в северных и центральных областях ожидается снег, на западе мокрый снег с дождем и гололедица. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью будет составлять от -7 до -12 °С, на востоке - до -22 °С; днем от -3 до -8 °С, в южных и западных регионах - до +2 °С.

Водителям советуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, особенно на перевалах, мостах и открытых участках дорог. По возможности рекомендуется воздержаться от поездок в сложных погодных условиях, проверять техническое состояние авто и учитывать актуальную информацию о дорожной информации перед выездом.

Напомним, 27 января из-за ледяного дождя при отрицательной температуре воздуха на дорогах государственного значения мгновенно образовывалась опасная гололедица. Самая сложная ситуация наблюдалась в центральных и южных областях. Ненастье не обошло северные и западные регионы.

Автор:
Ольга Опенько