Опади та ожеледиця у більшості областей: як працює дорожня техніка

сніг
Сніг та мороз 5 лютого: актуальний стан автошляхів державного значення / Агентство відновлення

Станом на 4–5 лютого на українських дорогах державного значення спостерігаються опади, ожеледиця та місцями снігові перемети. Для забезпечення безпечного проїзду задіяно 926 одиниць техніки та 1 119 працівників, які цілодобово проводять снігоочисні роботи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Українські дороги під снігом

Помірний сніг іде у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, невеликий сніг - у Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях. На Волині та Хмельниччині йде сніг із дощем. Крижані дощі при температурі до -2 °С зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях.

Середня температура повітря в країні становила від -7 до -3 °С, на Лівобережжі — від -17 до -12 °С. Дорожнє покриття здебільшого засніжене та слизьке, місцями утворилася ожеледиця та снігові перемети.

Для забезпечення проїзду цілодобово задіяно 926 одиниць дорожньої техніки та 1 119 працівників. За добу було використано 15,5 тис. тонн піщано-сольової суміші та 478 тонн солі. Крижаний дощ 4 лютого спричинив короткострокові ускладнення на окремих ділянках доріг Н-10, Р-20 та Р-24 у західних регіонах, які оперативно ліквідували.

За прогнозом Укргідрометцентру, 5 лютого у північних та центральних областях очікується сніг, на заході — мокрий сніг із дощем та ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, з поривами до 20 м/с. Температура вночі становитиме від -7 до -12 °С, на сході — до -22 °С; вдень від -3 до -8 °С, у південних та західних регіонах — до +2 °С.

Водіям радять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів, особливо на перевалах, мостах та відкритих ділянках доріг. За можливості рекомендується утриматися від поїздок у складних погодних умовах, перевіряти технічний стан авто та враховувати актуальну дорожню інформацію перед виїздом.

Фото 2 — Опади та ожеледиця у більшості областей: як працює дорожня техніка
Фото 3 — Опади та ожеледиця у більшості областей: як працює дорожня техніка

Нагадаємо, 27 січня через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворювалась небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігалась у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.

Автор:
Ольга Опенько