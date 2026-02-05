Опади та ожеледиця у більшості областей: як працює дорожня техніка

Станом на 4–5 лютого на українських дорогах державного значення спостерігаються опади, ожеледиця та місцями снігові перемети. Для забезпечення безпечного проїзду задіяно 926 одиниць техніки та 1 119 працівників, які цілодобово проводять снігоочисні роботи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Українські дороги під снігом

Помірний сніг іде у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, невеликий сніг - у Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях. На Волині та Хмельниччині йде сніг із дощем. Крижані дощі при температурі до -2 °С зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях.

Середня температура повітря в країні становила від -7 до -3 °С, на Лівобережжі — від -17 до -12 °С. Дорожнє покриття здебільшого засніжене та слизьке, місцями утворилася ожеледиця та снігові перемети.

Для забезпечення проїзду цілодобово задіяно 926 одиниць дорожньої техніки та 1 119 працівників. За добу було використано 15,5 тис. тонн піщано-сольової суміші та 478 тонн солі. Крижаний дощ 4 лютого спричинив короткострокові ускладнення на окремих ділянках доріг Н-10, Р-20 та Р-24 у західних регіонах, які оперативно ліквідували.

За прогнозом Укргідрометцентру, 5 лютого у північних та центральних областях очікується сніг, на заході — мокрий сніг із дощем та ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, з поривами до 20 м/с. Температура вночі становитиме від -7 до -12 °С, на сході — до -22 °С; вдень від -3 до -8 °С, у південних та західних регіонах — до +2 °С.

Водіям радять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів, особливо на перевалах, мостах та відкритих ділянках доріг. За можливості рекомендується утриматися від поїздок у складних погодних умовах, перевіряти технічний стан авто та враховувати актуальну дорожню інформацію перед виїздом.

Нагадаємо, 27 січня через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворювалась небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігалась у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.