Ощадбанк начал конкурс на должность председателя правления: привлечена международная компания Korn Ferry

Набсовет АО "Ощадбанк" официально объявил о начале конкурсного отбора на должность председателя правления. Решение принято в связи с завершением контракта действующего руководителя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ощадбанку.

Будущий глава правления будет отвечать за реализацию этой стратегии, долгосрочную институциональную устойчивость банка, рост его рыночной стоимости, развитие клиентоориентированных сервисов и поддержку экономического обновления страны.

Стратегия 2024-2028 годов предусматривает цифровую модернизацию, рост эффективности, внедрение современных бизнес-моделей и лучших стандартов корпоративного управления, управления рисками и ESG.

Для обеспечения прозрачности и профессионализма процесса отбора наблюдательный совет привлек международную компанию Korn Ferry - одного из лидеров в сфере управленческого консалтинга и подбора топменеджмента. Компания будет проводить поиск кандидатов в Украине и за границей.

Приоритет будет предоставляться претендентам с глубоким опытом управления в банковском секторе, стратегическим видением, высокими нравственными стандартами и способностью эффективно внедрять изменения в условиях сложной среды.

Добавим, с 3 ноября 2020 года и по сей день председателем правления Ощадбанка является Сергей Наумов.

Заметим, что в 2024 году Ощадбанк заработал рекордную прибыль до налогообложения в сумме 18,6 млрд. грн. Это вдвое больше показателя 2023 года.