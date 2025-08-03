Ощадбанк розпочав конкурс на посаду голови правління: залучено міжнародну компанію Korn Ferry

Наглядова рада АТ "Ощадбанк" офіційно оголосила про початок конкурсного відбору на посаду голови правління. Рішення ухвалено у зв’язку з наближенням завершення контракту чинного керівника.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощадбанку.

Майбутній очільник правління відповідатиме за реалізацію цієї стратегії, довгострокову інституційну стійкість банку, зростання його ринкової вартості, розвиток клієнтоорієнтованих сервісів та підтримку економічного відновлення країни.

Зазначається, що Стратегія 2024-2028 років передбачає цифрову модернізацію, зростання ефективності, впровадження сучасних бізнес-моделей і найкращих стандартів корпоративного управління, управління ризиками та ESG.

Для забезпечення прозорості та професійності процесу відбору наглядова рада залучила міжнародну компанію Korn Ferry — одного з лідерів у сфері управлінського консалтингу та підбору топменеджменту. Компанія проводитиме пошук кандидатів в Україні та за кордоном.

Пріоритет надаватиметься претендентам із глибоким досвідом управління в банківському секторі, стратегічним баченням, високими етичними стандартами та здатністю ефективно впроваджувати зміни в умовах складного середовища.

Додамо, з 3 листопада 2020 року і до тепер головою правління Ощадбанку є Сергій Наумов.

Зауважимо, що у 2024 році Ощадбанк заробив рекордний прибуток до оподаткування в сумі 18,6 млрд грн. Це вдвічі більше за показник 2023 року. За рахунок чого банк отримав такий прибуток? Скільки Ощад заробив на кредитуванні, на державних облігаціях і на депозитних сертифікатах НБУ?