Ощадбанк опроверг информацию бывшего владельца Gulliver о передаче этого комплекса госбанкам

Информация о передаче торгово-офисного комплекса Gulliver ("Гулливер") в Киеве в управление государственных банков не соответствует действительности. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

"По состоянию на 13:00 1 августа ни один документ о передаче инфраструктурных элементов управленческой команде госбанков не подписан из-за неконструктивной позиции бывшего владельца комплекса", - отмечают в госбанке.

В Ощадбанке также добавили, что действия бывших владельцев объекта выглядят направленными на нанесение ущерба в первую очередь арендаторам и сотрудникам ТОК Gulliver, в частности требование ООО "Три О" подписать акт передачи день в день, а в противном случае - перестать "обеспечивать надлежащую и безопасную эксплуатацию.

Кроме того, как говорят в Ощадбанке, компания отказалась передавать перечень документов и контактных данных и ответственных сотрудников.

Напомним, сегодня ООО "Три О" сообщило о передаче комплекса Gulliver в фактическое владение и управление консорциума государственных банков. Там отметили, что 31 июля обратились в Ощадбанк и Укрэксимбанк с предложением безотлагательного принятия Gulliver за соответствующим актом приема-передачи вместе с ответственностью за безопасность его посетителей, его безопасную эксплуатацию и сохранение экономической стоимости.

В компании указывают на "объективную несостоятельность Ощадбанка в эффективном администрировании многофункционального комплекса Gulliver".

Согласно сообщению ООО "Три О", в течение всего времени, пока длился технический процесс смены управляющих, компания продолжала обеспечивать качество обслуживания и функционирования комплекса.

Напоследок там добавили, что "готовы к конструктивному диалогу и готовы еще раз поделиться с кредиторами результатами аудита и финансового моделирования, чтобы комплекс не стал жертвой исключительно юридических формальностей".

В свою очередь Ощадбанк от имени консорциума обратился к бывшим владельцам и менеджменту Gulliver с просьбой максимально содействовать передаче дел и также надеется на конструктивную позицию со стороны всех задействованных сторон.

Напомним, 26 июля 2025 года государственные банки получили право собственности на торгово-офисный комплекс "Гулливер" – после завершения процедуры принудительного взыскания ипотеки из-за долгов владельца, то есть компании "Три О". Ощадбанку принадлежит 80%, а Укрэксимбанку – 20%. Причиной стало то, что заемщик прекратил обслуживание кредитов, которые брал еще в 2006 году, а Gulliver был обеспечением по кредитам.

В прошлом году АРМА оценило здание в 7,6 млрд грн (менее $200 млн), хотя долг "Три О" после реструктуризации 2020 года составлял значительно больше – $675 млн.

Сейчас идет процесс передачи управления от предыдущего владельца к объединенной управленческой команде государственных банков.