Ощадбанк спростував інформацію колишнього власника Gulliver про передачу цього комплексу держбанкам

Інформація про передачу торгово-офісного комплексу Gulliver ("Гулівер") у Києві в управління державних банків не відповідає дійсності. Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

"Станом на 13:00 1 серпня жоден документ про передачу інфраструктурних елементів управлінський команді держбанків не підписаний через неконструктивну позицію колишнього власника комплексу", – зазначають у держбанку.

В Ощадбанку також додали, що дії колишніх власників об’єкта виглядають такими, що спрямовані на нанесення шкоди в першу чергу орендаторам і співробітникам ТОК Gulliver, зокрема вимога ТОВ "Три О" підписати акт передачі день-у-день, а в іншому випадку – перестати "забезпечувати належну і безпечну експлуатацію комплексу".

Крім того, як кажуть в Ощадбанку, компанія відмовилася передавати перелік документів і контактні дані відповідальних співробітників.

Нагадаємо, сьогодні ТОВ "Три О" повідомило про передачу комплексу Gulliver у фактичне володіння і управління консорціуму державних банків. Там зазначили, що 31 липня звернулися до Ощадбанку і Укрексімбанку із пропозицією невідкладного прийняття Gulliver за відповідним актом приймання-передачі разом із відповідальністю за безпеку його відвідувачів, його безпечну експлуатацію і збереження економічної вартості.

У компанії наголошують на "об’єктивній неспроможністі Ощадбанку ефективно адмініструвати багатофункціональний комплекс Gulliver".

Згідно з повідомленням ТОВ "Три О", протягом усього часу, поки тривав технічний процес зміни управителів, компанія продовжувала забезпечувати якість обслуговування та функціонування комплексу.

Наостанок там додали, що "готові до конструктивного діалогу та готові вкотре поділитися з кредиторами результатами аудиту й фінансового моделювання, аби комплекс не став жертвою виключно юридичних формальностей".

Своєю чергою Ощадбанк від імені консорціуму звернувся до колишніх власників та менеджменту Gulliver з проханням максимально посприяти передачі справ і також сподівається на конструктивну позицію з боку усіх задіяних сторін.

Нагадаємо, 26 липня 2025 року державні банки отримали право власності на торгово-офісний комплекс "Гулівер" – після завершення процедури примусового стягнення іпотеки через борги власника, тобто компанії "Три О". Ощадбанку належить 80%, а Укрексімбанку – 20%. Причиною стало те, що позичальник припинив обслуговування кредитів, які брав ще у 2006 році, а Gulliver був забезпеченням за кредитами.

Торік АРМА оцінило будівлю у 7,6 млрд грн (менше ніж $200 млн), хоча борг "Три О" після реструктуризації 2020 року складав значно більше – $675 млн.

Наразі відбувається процес передавання управління від попереднього власника до з’єднаної управлінської команди державних банків.