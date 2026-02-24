От Mercedes-Benz до Setra: какие модели автобусов пополнили украинский автопарк в январе

В прошлом месяце на внутреннем рынке зафиксировано 247 сделок купли-продажи. Сегмент импорта подержанной техники составил 85 единиц. Регистрация новых автобусов достигла 98 штук, из которых 84 единицы (85,7%) произведено в Украину, а 14 единиц поступило по прямому импорту. Лидером среди внутренних перепродаж стал Mercedes-Benz Sprinter.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

По сравнению с декабрем зафиксировано снижение показателей: внутренние перепродажи упали на 24%, импорт б/у техники — на 25,4%, а регистрации новых импортных машин уменьшились на 44%. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года внутренний рынок вырос на 10,3%, а импорт подержанных автобусов - на 37,1%.

Внутренний рынок и популярные модели

В структуре внутренних перепродаж преобладает малый класс техники. Лидером сегмента является Mercedes-Benz Sprinter. Также в список наиболее востребованных моделей входят:

БАЗ А079 "Эталон";

Богдан/Атаман А-092;

VDL Ambassador и Van Hool Astron (крупные европейские машины);

Volkswagen LT и Crafter;

Рута 25;

Dodge Sprinter и ПАЗ 3205.

Импорт подержанной техники

Что касается импорта подержанных автобусов, то в январе характеризовался значительным количеством единичных регистраций разных моделей. Кроме Mercedes-Benz Sprinter, перевозчики оформляли:

модели VDL (Ambassador, Citea, Futura);

MAN Lions City;

Volvo 8900;

двухэтажные Van Hool Astromega.

Всего зафиксирована регистрация 23 различных моделей, каждая из которых была представлена только в одном экземпляре.

Сегмент новых автобусов

Основным источником обновления парков остаются украинские производители. Модель ЗАЗ A08 I-VAN заняла лидирующую позицию, конкурируя с продукцией заводов "Атаман" (модели А-221, А-093, А-092) и БАЗ (А081 "Эталон").

В сегменте премиальной техники зафиксирована регистрация 3 новых туристических лайнеров Setra S 500 coach. Рынок также пополнился моделями Ford Transit, Temsa Prestij, JAC Sunray и техникой от СТМ.

Как отмечает соучредитель Института исследований авторынка Остап Новицкий, украинские заводы (ЗАЗ, Атаман, БАЗ) продолжают быть главным источником обновления парков, несмотря на сложные условия.

По его словам, перевозчики "выгребают из Европы все самое лучшее и подходящее под свои узкие задачи". Появление на рынке автобусов VDL Futura (второго поколения) и крупных лайнеров Van Hool является признаком того, что "сектор международных перевозок, несмотря на все трудности, пытается держать марку".

Добавим, в 2025 году автопарк Украины пополнился 2,7 тыс. автобусов, включая микроавтобусы.