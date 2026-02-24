Від Mercedes-Benz до Setra: які моделі автобусів поповнили український автопарк у січні

Минулого місяця на внутрішньому ринку зафіксовано 247 угод купівлі-продажу. Сегмент імпорту вживаної техніки склав 85 одиниць. Реєстрація нових автобусів досягла 98 штук, з яких 84 одиниці (85,7%) вироблено в Україні, а 14 одиниць надійшло за прямим імпортом. Лідером серед внутрішніх перепродажів став Mercedes-Benz Sprinter.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

У порівнянні з груднем зафіксовано зниження показників: внутрішні перепродажі впали на 24%, імпорт вживаної техніки — на 25,4%, а реєстрації нових імпортних машин зменшилися на 44%. Водночас у порівнянні з аналогічним періодом минулого року внутрішній ринок зріс на 10,3%, а імпорт вживаних автобусів — на 37,1%.

Внутрішній ринок та популярні моделі

У структурі внутрішніх перепродажів переважає малий клас техніки. Лідером сегмента є Mercedes-Benz Sprinter. Також до списку найбільш затребуваних моделей входять:

БАЗ А079 "Еталон";

Богдан/Ataman А-092;

VDL Ambassador та Van Hool Astron (великі європейські машини);

Volkswagen LT та Crafter;

Рута 25;

Dodge Sprinter та ПАЗ 3205.

Імпорт вживаної техніки

Щодо імпорту вживаних автобусів, то у січень характеризувався значною кількістю одиничних реєстрацій різних моделей. Окрім Mercedes-Benz Sprinter, перевізники оформлювали:

моделі VDL (Ambassador, Citea, Futura);

MAN Lions City;

Volvo 8900;

двоповерхові Van Hool Astromega.

Загалом зафіксовано реєстрацію 23 різних моделей, кожна з яких була представлена лише в одному екземплярі.

Сегмент нових автобусів

Основним джерелом оновлення парків залишаються українські виробники. Модель ЗАЗ A08 I-VAN зайняла позицію лідера, конкуруючи з продукцією заводів "Атаман" (моделі А-221, А-093, А-092) та БАЗ (А081 "Еталон").

У сегменті преміальної техніки зафіксовано реєстрацію 3 нових туристичних лайнерів Setra S 500 coach. Також ринок поповнився моделями Ford Transit, Temsa Prestij, JAC Sunray та технікою від СТМ.

Як зазначає співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький, українські заводи (ЗАЗ, Атаман, БАЗ) продовжують бути головним джерелом оновлення парків, попри складні умови.

За його словами, перевізники "вигрібають з Європи все найкраще і найбільш підходяще під свої вузькі задачі". Поява на ринку автобусів VDL Futura (другого покоління) та великих лайнерів Van Hool є ознакою того, що "сектор міжнародних перевезень, попри всі труднощі, намагається тримати марку".

Додамо, у 2025 році автопарк України поповнився 2,7 тис. автобусів, включно з мікроавтобусами.