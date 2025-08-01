От проверки тестов до борьбы с плагиатом: СумГУ внедряет искусственный интеллект в учебный процесс

Сумской государственный университет активно использует искусственный интеллект в учебном процессе, в частности, благодаря ИИ учебное заведение проверяет тесты учащихся и противодействует плагиату. В июле 2025 года СумГУ разработан документ, регулирующий использование ИИ, однако новейшие технологии здесь начали использовать еще раньше.

Об этом Delo.ua сообщил начальник Центра компьютерных технологий СумГУ Андрей Пивень.

По его словам, Сумской государственный университет с 2019 года ввел номинацию "Использование ИИ в учебном процессе" в рамках конкурса для преподавателей. В то же время в этом году в вузе разработан документ "Политика использования искусственного интеллекта в СумГУ". Он уже утвержден ученым советом и приказом ректора Василия Карпуши. Этот документ регулирует пределы использования искусственного интеллекта для преподавателей и студентов СумГУ.

"Кафедра компьютерных наук активно развивает направление искусственного интеллекта: имеет специализированную лабораторию, научные исследования и стартап-инициативы. К ИИ-активностям также приобщаются кафедры экономического профиля. А кафедра германской филологии организовывала обучающие семинары для учителей Сумской области", — отмечает Андрей Пивень.

Он уточняет, что СумГУ имеет корпоративную подписку на Copilot, Gimini, Grammarly и другие ИИ-инструменты. В самом документе отмечается, что студентам и преподавателям можно пользоваться немалым количеством соответствующих программ, кроме созданных в стране-агрессоре.

Искусственный интеллект в университете разрешено использовать для формулирования исследовательских вопросов, проведения мозгового штурма, создания гипотез и предложений по методологии. Также ИИ помогает в проверках тестов и плагиата работ.

"В научных публикациях и исследованиях факт использования ИИ должен быть четко задекларирован: с указанием инструмента, типа запроса, объема сгенерированного текста и уровня авторской доработки. Отсутствие такой атрибуции может считаться нарушением академической добродетели", — говорится в тексте документа.

При этом ИИ не рекомендуется использовать:

При составлении жалоб, апелляции или запросов.

Для массовой или скрытой слежки за сотрудниками и студентами.

Опасные или незащищенные ИИ-инструменты, угрожающие безопасности данных.

Быть зависимым от одного поставщика ИИ без запасных вариантов.

Напомним, почти 80% компаний хотят переквалифицировать сотрудников под работу по ИИ.