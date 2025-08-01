Від перевірки тестів до боротьби з плагіатом: СумДУ впроваджує штучний інтелект у навчальний процес

Сумський державний університет активно використовує штучний інтелект в навчальному процесі, зокрема завдяки ШІ навчальний заклад перевіряє тести учнів та протидіє плагіату. У липні 2025 року СумДУ розроблено документ, який регулює використання ШІ, однак новітні технології тут почали використовувати ще раніше.

Про це Delo.ua повідомив начальник Центру комп'ютерних технологій СумДУ Андрій Півень.

За його словами, Сумський державний університет ще з 2019 року ввів номінацію "Використання ШІ в навчальному процесі" в рамках конкурсу для викладачів. Водночас у цьому році в ВНЗ розроблено документ "Політика використання штучного інтелекту в СумДУ". Його вже затверджено вченою радою та наказом ректора Василя Карпуши. Цей документ регулює межі використання штучного інтелекту для викладачів і студентів СумДУ.

"Кафедра комп’ютерних наук активно розвиває напрям штучного інтелекту: має спеціалізовану лабораторію, наукові дослідження та стартап-ініціативи. До ШІ-активностей також долучаються кафедри економічного профілю. А кафедра германської філології організовувала навчальні семінари для вчителів Сумської області", — зазначає Андрій Півень.

Він уточнює що СумДУ корпоративну підписку на Copilot, Gimini, Grammarly та інші ШІ-інструменти. У самому документі зазначається, що студентам і викладачам можна користуватися чималою кількістю відповідних програм, крім тих, що створені в країні-агресорі.

Штучний інтелект в університеті дозволено використовувати для формулювання дослідницьких питань, проведення мозкового штурму, створення гіпотез і пропозицій щодо методології. Також ШІ допомагає в перевірках тестів і плагіату робіт.

"У наукових публікаціях і дослідженнях факт використання ШІ має бути чітко задекларований: із зазначенням інструменту, типу запиту, обсягу згенерованого тексту та рівня авторського доопрацювання. Відсутність такої атрибуції може вважатись порушенням академічної доброчесності", — йдеться в тексті документа.

При цьому ШІ не рекомендується використовувати:

При складанні скарг, апеляції чи запитів.

Для масового або прихованого стеження за співробітниками та студентами.

Небезпечні або незахищені ШІ-інструменти, що загрожують безпеці даних.

Бути залежним від одного постачальника ШІ без запасних варіантів.

Нагадаємо, майже 80% компаній хочуть перекваліфікувати співробітників під роботу з ШІ.