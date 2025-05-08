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Отказ в регистрации прав на недвижимость: что делать
Регистрация прав на недвижимое имущество необходима для учета и защиты имущества от мошенничества. Однако иногда регистратор отказывается вносить данные об имуществе в госреестр прав.
Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) – это единственная государственная система, которая хранит информацию о зарегистрированных правах на недвижимость. Внесение сведений о имуществе в ДРРП является официальным признанием и подтверждением государством прав на недвижимое имущество.
Что делать, если владыка имущества решил подать на государственную регистрацию прав на недвижимость, однако ему получил отказ, — Министерство юстиции предоставило разъяснение.
В каких случаях может отказать регистрировать имущество
При наличии оснований отказа в регистрации прав государственный регистратор принимает решение об отказе в регистрации прав.
Есть несколько случаев, когда при наличии определенных оснований государственный регистратор может отказать в проведении государственной регистрации прав. Среди них, в частности:
- отсутствие необходимых документов;
- ошибки в документах;
- имущество уже зарегистрировано на другое лицо;
- имущество под запретом отчуждения.
Однако такое решение владелец имущества еще может обжаловать.
Как поступить в случае отказа в регистрации прав на имущество
Если лицо считает, что нарушили его право, оно может обжаловать такой отказ, обратившись, во-первых, в территориальные органы Министерства юстиции. С соответствующей жалобой можно обратиться в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав.
Жалоба подается в письменной форме и должна содержать сведения:
- о фамилии, имени, отчестве жалобщика, его местожительстве (местонахождение);
- номер телефона и/или адрес электронной почты;
- суть (реквизиты) обжалуемого решения, действий или бездействия;
- обстоятельства, которыми обосновывается нарушение прав жалобщика;
- дата, когда жалобщик узнал о нарушении своих прав; просьбу жалобщика и дату составления жалобы.
Жалоба должна быть подписана жалобщиком или его представителем и может быть подана в электронной форме при условии подписания ее квалифицированной электронной подписью. Время рассмотрения жалобы составляет не более 45 дней со дня поступления.
Во-вторых, собственник имущества может обжаловать решение регистратора в суде. В то же время согласно п. 3 ч.6 ст. 37 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» открытое судебное производство по тому же предмету и по тем же основаниям, делает невозможным рассмотрение жалобы в сфере государственной регистрации Министерством юстиции.
Для обращения в суд необходимы следующие документы:
- исковое заявление;
- копия решения об отказе;
- доказательства, подтверждающие неправомерность отказа.
Суд может отменить отказ и обязать регистратора произвести регистрацию.