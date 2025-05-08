Отказ в регистрации прав на недвижимость: что делать

Регистрация прав на недвижимое имущество необходима для учета и защиты имущества от мошенничества. Однако иногда регистратор отказывается вносить данные об имуществе в госреестр прав.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) – это единственная государственная система, которая хранит информацию о зарегистрированных правах на недвижимость. Внесение сведений о имуществе в ДРРП является официальным признанием и подтверждением государством прав на недвижимое имущество.

Что делать, если владыка имущества решил подать на государственную регистрацию прав на недвижимость, однако ему получил отказ, — Министерство юстиции предоставило разъяснение.

В каких случаях может отказать регистрировать имущество

При наличии оснований отказа в регистрации прав государственный регистратор принимает решение об отказе в регистрации прав.

Есть несколько случаев, когда при наличии определенных оснований государственный регистратор может отказать в проведении государственной регистрации прав. Среди них, в частности:

отсутствие необходимых документов;

ошибки в документах;

имущество уже зарегистрировано на другое лицо;

имущество под запретом отчуждения.

Однако такое решение владелец имущества еще может обжаловать.

Как поступить в случае отказа в регистрации прав на имущество

Если лицо считает, что нарушили его право, оно может обжаловать такой отказ, обратившись, во-первых, в территориальные органы Министерства юстиции. С соответствующей жалобой можно обратиться в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав.

Жалоба подается в письменной форме и должна содержать сведения:

о фамилии, имени, отчестве жалобщика, его местожительстве (местонахождение);

номер телефона и/или адрес электронной почты;

суть (реквизиты) обжалуемого решения, действий или бездействия;

обстоятельства, которыми обосновывается нарушение прав жалобщика;

дата, когда жалобщик узнал о нарушении своих прав; просьбу жалобщика и дату составления жалобы.

Жалоба должна быть подписана жалобщиком или его представителем и может быть подана в электронной форме при условии подписания ее квалифицированной электронной подписью. Время рассмотрения жалобы составляет не более 45 дней со дня поступления.

Во-вторых, собственник имущества может обжаловать решение регистратора в суде. В то же время согласно п. 3 ч.6 ст. 37 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» открытое судебное производство по тому же предмету и по тем же основаниям, делает невозможным рассмотрение жалобы в сфере государственной регистрации Министерством юстиции.

Для обращения в суд необходимы следующие документы:

исковое заявление;

копия решения об отказе;

доказательства, подтверждающие неправомерность отказа.

Суд может отменить отказ и обязать регистратора произвести регистрацию.