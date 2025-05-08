Відмова в реєстрації прав на нерухомість: що робити

Реєстрація речових прав на нерухоме майно необхідна для облікування та захисту майна від шахрайства. Проте іноді реєстратор відмовляється вносити дані про майно в держреєстр речових прав.

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) – це єдина державна система, яка зберігає інформацію про зареєстровані права на нерухомість. Внесення відомостей промайно до ДРРП є офіційним визнанням і підтвердженням державою речових прав на нерухоме майно.

Що робити, якщо властик майна вирішив податись на державну реєстрацію прав на нерухомість, протейому отримав відмову, - Міністерство юстиції надало роз'яснення.

У яких випадках можуть відмовити реєструвати майно

За наявності підстав для відмови в реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в реєстрації прав.

Існує кілька випадків, коли за наявності певних підстав державний реєстратор може відмовити в проведенні державної реєстрації прав. Серед них, зокрема:

відсутність необхідних документів;

помилки у документах;

майно вже зареєстроване на іншу особу;

майно під забороною відчуження.

Проте таке рішення власник майна ще може оскаржити.

Як діяти у випадку відмови в реєстрації прав на майно в ДРРП

Якщо особа вважає, що порушили її право, вона може оскаржити таку відмову, звернувшись, по-перше, до територіальних органів Міністерства юстиції. З відповідною скаргою можна звернутися протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатись про порушення своїх прав.

Скарга подається у письмовій формі та має містити відомості:

про прізвище, ім’я, по батькові скаржника, його місце проживання (місцезнаходження);

номер телефону та/або адресу електронної пошти;

суть (реквізити) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності;

обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника;

дата, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав; прохання скаржника та дату складення скарги.

Скарга має бути підписана скаржником або його представником та може бути подана в електронній формі за умови підписання її кваліфікованим електронним підписом. Час розгляду скарги становить не більше 45 днів від дня надходження.

По-друге, власник майна може оскаржити рішення реєстратора в суді. Водночас відповідно до п. 3 ч.6 ст. 37 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відкрите судове провадження з того ж предмета і з тих же підстав, унеможливлює розгляд скарги у сфері державної реєстрації Міністерством юстиції.

Для звернення до суду необхідні такі документи:

позовна заява;

копія рішення про відмову;

докази, що підтверджують неправомірність відмови.

Суд може скасувати відмову та зобов’язати реєстратора здійснити реєстрацію.