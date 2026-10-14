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Падение до 50%: в Москве резко сократились продажи офисной недвижимости

офис
Бизнес в Москве реже покупает офисы / Freepik

За январь-сентябрь 2026 продажи офисных площадей в Москве сократились на 21-50,5% в зависимости от оценки консалтинговых компаний. Среди причин – дорогие кредиты, снижение инвестиций и замедление деловой активности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным IPG.Estate, за девять месяцев в Москве было продано 213 тыс. кв. м офисных площадей – на 29% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Commonwealth Partnership (CMWP) оценивает объем продаж в 250485 кв. м, что на 21% меньше в годовом исчислении. Bright Rich | Corfac International зафиксировала падение на 50,5%.

Почему бизнес реже покупает офисы

Руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева связывает сокращение продаж с замедлением деловой активности. Представительница группы компаний "Гарнель" Дарья Петрова отметила, что кредиты остаются дорогими, а инвестиции сокращаются. Поэтому компании и частные инвесторы дольше принимают решения и чаще откладывают сделки.

Данные о ценах разнятся. По оценке IPG.Estate, средняя стоимость квадратного метра в офисных проектах Москвы за год выросла на 3,6% - примерно до $7111,73. Bright Rich | Corfac International, напротив, сообщила о снижении средней стоимости по заключенным соглашениям на 13,5%.

Эксперт из офисной недвижимости Сигуш Бабоян пояснила, что при более низком спросе покупатели чаще договариваются о скидках на объекты в менее удобных местах и выбирают более дешевые помещения.

Аренда почти не дорожает

По данным IPG.Estate, с начала 2026 года арендные ставки на офисы изменились менее чем на 1%. Для сравнения, в 2025 году аренда помещений класса А подорожала на 27%, а класса В – на 14%.

В сентябре средняя годовая аренда квадратного метра внутри Третьего транспортного кольца составила $650,4 для офисов класса А и около $381,17 для класса В. Суммы не учитывают НДС и эксплуатационные расходы.

Ранее сообщалось, что российские банки начали готовиться к неплатежам по выданным малому и среднему бизнесу кредитам. Ухудшения ситуации в ближайшее время ожидают 63% банковских риск-менеджеров.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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