Падіння до 50%: у Москві різко скоротилися продажі офісної нерухомості

За січень–вересень 2026 року продажі офісних площ у Москві скоротилися на 21–50,5% залежно від оцінки консалтингових компаній. Серед причин — дорогі кредити, зниження інвестицій та уповільнення ділової активності.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними IPG.Estate, за дев’ять місяців у Москві продали 213 тис. кв. м офісних площ — на 29% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Commonwealth Partnership (CMWP) оцінює обсяг продажів у 250 485 кв. м, що на 21% менше в річному вимірі. Bright Rich | Corfac International зафіксувала падіння на 50,5%.

Чому бізнес рідше купує офіси

Керівниця департаменту досліджень та аналітики CMWP Поліна Афанасьєва пов’язує скорочення продажів із уповільненням ділової активності. Представниця групи компаній "Гарнель" Дар’я Петрова зазначила, що кредити залишаються дорогими, а інвестиції скорочуються. Через це компанії та приватні інвестори довше ухвалюють рішення й частіше відкладають угоди.

Дані про ціни відрізняються. За оцінкою IPG.Estate, середня вартість квадратного метра в офісних проєктах Москви за рік зросла на 3,6% — приблизно до $7111,73. Bright Rich | Corfac International, навпаки, повідомила про зниження середньої вартості за укладеними угодами на 13,5%.

Експертка з офісної нерухомості Сігуш Бабоян пояснила, що за нижчого попиту покупці частіше домовляються про знижки на об’єкти в менш зручних місцях і обирають дешевші приміщення.

Оренда майже не дорожчає

За даними IPG.Estate, з початку 2026 року орендні ставки на офіси змінилися менш ніж на 1%. Для порівняння, у 2025 році оренда приміщень класу А подорожчала на 27%, а класу В — на 14%.

У вересні середня річна оренда квадратного метра всередині Третього транспортного кільця становила $650,4 для офісів класу А та близько $381,17для класу В. Суми не враховують ПДВ та експлуатаційні витрати.

Раніше повідомлялося, що російські банки почали готуватися до неплатежів за виданими малому та середньому бізнесу кредитами. На погіршення ситуації найближчим часом очікують 63% банківських ризик-менеджерів.