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Падение на треть: экспредседатель "Оператора ГТС" рассказал, как изменится доход компании после остановки транзита российского газа

Компрессорная станция
Фото: Оператор ГТС

В 2025 году Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) планирует получить доход в размере 25 млрд гривен, тогда как по результатам 2024 года этот показатель составлял 38 млрд гривен. Таким образом, компания потеряет почти треть своей доходной части. Об этом в интервью Forbes рассказал бывший СЕО компании Дмитрий Липпа.

"Больше всего на финансовый результат повлияло обесценивание активов. На него, в свою очередь, повлияло окончание транзита. Мы получали условно 38 млрд грн в год, а в 2025 году доходная часть составит около 25 млрд грн", — сказал топменеджер.

По его словам, регулятор (НКРЭКУ) также уменьшил компании доход на регуляторную базу с 13% до 3% на новый регуляторный период (2025-2029 годы). В результате стоимость Оператора ГТС как бизнеса стала меньше. Кроме того, компания потеряла 9 млрд грн, которые были заложены в тарифе за предыдущий пятилетний период в качестве компенсации расходов, недоработанных "Укртрансгазом", предыдущим лицензиатом.

Липпа добавил, что в первом квартале 2025 года компания планирует получить прибыль в размере 4 млрд. гривен, второй и третий квартал будут убыточными, а в четвертом — ОГТСУ получит прибыль.

Отметим, что в 2024 году ОГТСУ получила чистую прибыль в размере 2,8 млрд грн, что значительно меньше по сравнению с 11 млрд грн в 2023 году. С сокращением прибыли на 74,5% уменьшилась и сумма дивидендов, подлежащих уплате в государственный бюджет.

Об уходе Липпы

Напомним, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа уходит с должности после завершения отопительного сезона.

Дмитрий Липпа управляет компанией "Оператор ГТС Украины" около двух лет. Он вступил в должность генерального директора в марте 2023 года по результатам конкурсного отбора, после соответствующего назначения Кабинетом министров.

Имеет многолетний управленческий опыт в промышленности, в частности, в реализации проектов по повышению операционной эффективности и модернизации производственных предприятий.

Автор:
Степан Крьока