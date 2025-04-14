Падіння на третину: ексголова "Оператора ГТС" розповів, як зміниться дохід компанії після зупинки транзиту російського газу

У 2025 році Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) планує отримати дохід у розмірі 25 млрд гривень, тоді як за результатами 2024 цей показник складав 38 млрд гривень. Таким чином компанія втратить майже третину своєї дохідної частини. Про це в інтерв'ю Forbes розповів колишній СЕО компанії Дмитро Липпа.

"Найбільше на фінансовий результат вплинула знецінення активів. На нього, своєю чергою, вплинуло закінчення транзиту. Ми отримували умовно 38 млрд грн на рік, а у 2025 році дохідна частина складе близько 25 млрд грн", — сказав топменеджер.

За його словами, регулятор (НКРЕКП) також зменшив компанії дохід на регуляторну базу з 13% до 3% на новий регуляторний період (2025–2029 роки). Внаслідок цього вартість Оператора ГТС як бізнесу стала менша. Крім того, компанія втратила 9 млрд грн, які були закладені в тарифі за попередній пʼятирічний період як компенсація витрат, недозароблених "Укртрансгазом", попереднім ліцензіатом.

Липпа додав, що у першому кварталі 2025 року компанія планує отримати прибуток у розмірі 4 млрд гривень, другий та третій квартал будуть збитковими, а у четвертому — ОГТСУ отримає прибуток.

Зазначимо, що у 2024 році ОГТСУ отримав чистий прибуток у розмірі 2,8 млрд грн, що значно менше порівняно з 11 млрд грн у 2023 році. Зі скороченням прибутку на 74,5% зменшилася і сума дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету.

Про звільнення Липпи

Нагадаємо, генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України”Дмитро Липпа залишає посаду після завершення опалювального сезону.

Дмитро Липпа керує компанією "Оператор ГТС України" майже два роки. Він обійняв посаду генерального директора у березні 2023 року за результатами конкурсного відбору, після відповідного призначення Кабінетом міністрів.

Має багаторічний управлінський досвід у промисловості, зокрема в реалізації проєктів із підвищення операційної ефективності та модернізації виробничих підприємств.