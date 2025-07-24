Первый патент: украинские ученые разработали инновационное устройство для извлечения осколков с тела

Национальная академия внутренних дел (НАВД) и Главный медицинский клинический центр МВД Украины расширили научное сотрудничество. Руководство госпиталя официально получило первый патент на совместно разработанный инструмент для хирургии военного времени.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАВД.

Это устройство позволяет эффективно удалять с тела раненного осколки пуль и снарядов с ферромагнитными свойствами, которые застряли глубоко в организме, что критически важно в полевых условиях во время войны.

Разработка хирургического инструмента стала возможной благодаря инициативе ветеранской организации МВД, которая еще в прошлом году начала сотрудничество между академией и госпиталем.

По имеющейся открытой информации, речь идет о магнитно-ориентированных системах, позволяющих хирургу быстро обнаружить и извлечь осколок без чрезмерного повреждения тканей. Подобные технологии уже используются в военных госпиталях Израиля и США, однако украинская разработка имеет ряд адаптированных решений для сложных боевых условий. Кроме того, она может использоваться не только в стационарных госпиталях, но и в мобильных медицинских подразделениях.

В настоящее время уже подано шесть заявок на патенты по медицинским инструментам, способным повысить эффективность оказания помощи раненым.

Напомним, в этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать набор "Упаковка раненого".