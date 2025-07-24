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Перший патент: українські вчені розробили інноваційний пристрій для вилучення уламків з тіла

вчені, розробники, патент
українські вчені розробили інноваційний пристрій для вилучення уламків з тіла. Фото: facebook.com/naiau.kiev.ua

Національна академія внутрішніх справ (НАВС) і Головний медичний клінічний центр МВС України розширили наукову співпрацю. Керівництво госпіталю офіційно отримало перший патент на спільно розроблений інструмент для хірургії воєнного часу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАВС.

Цей пристрій дозволяє ефективно видаляти з тіла поранених уламки куль і снарядів із феромагнітними властивостями, які застрягли глибоко в організмі, що є критично важливим у польових умовах під час війни.

Розробка хірургічного інструменту стала можливою завдяки ініціативі ветеранської організації МВС, яка ще торік започаткувала співпрацю між академією й госпіталем.

За наявною відкритою інформацією, йдеться про магнітно-орієнтовані системи, що дозволяють хірургу швидко виявити й витягти уламок без надмірного пошкодження тканин. Подібні технології вже використовують у військових шпиталях Ізраїлю та США, однак українська розробка має низку адаптованих рішень для складних бойових умов. Крім того, вона може бути використана не лише у стаціонарних шпиталях, а й у мобільних медичних підрозділах.

Нині вже подано шість заявок на патенти щодо медичних інструментів, здатних підвищити ефективність надання допомоги пораненим.

Нагадаємо, цьогоріч поранені та хворі військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту отримуватимуть набір "Пакунок пораненого".

Автор:
Тетяна Ковальчук