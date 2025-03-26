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Петр Чернышев рассказал, чего категорически не следует делать при принятии инвестиционных решений

Петр Чернышев
Бывший президент компании Kyivstar и глава Carlsberg в Украине, а ныне председатель наблюдательного совета НАУ Петр Чернышев

Известный бизнесмен и инвестор, бывший президент компании Kyivstar и глава Carlsberg в Украине, а ныне глава наблюдательного совета Национального авиационного университета Петр Чернышев посоветовал, как не стоит поступать при принятии инвестиционных решений.

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Об этом Петр Чернышев рассказал в интервью для Delo.ua.

Что советует Петр Чернышев

Первый совет бизнесмена — никогда не принимайте эмоциональных решений.

"Когда я начинал инвестировать, то часто принимал эмоциональные решения. Это когда тебе очень понравился какой-то объект для инвестиций — акции или стартап, и ты не хочешь даже вникать в подробности, финансовые детали и рыночную ситуацию. Это обычно приводит к плохим последствиям", — предупреждает он.

Второй совет от Петра Чернышева — никогда не инвестируйте без партнеров.

"У меня на каждую инвестицию есть партнеры, и они разные. Как правило, мои партнеры — это люди, с которыми я раньше работал в бизнесах, которыми руководил. При инвестировании должен быть как минимум один партнер, а лучше — два. У каждого есть свои зоны экспертизы", — аргументирует собеседник Delo.ua.

О том, как правильно принимать инвестиционные решения и относиться к деньгам, где искать нужную инвестору информацию, как инвестировать в разные инструменты и во что вкладываться во время войны, читайте в полной версии интервью Петра Чернышева для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк