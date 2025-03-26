Петро Чернишов розказав, чого категорично не варто робити при ухваленні інвестиційних рішень

Відомий бізнесмен та інвестор, колишній президент компанії Kyivstar та очільник Carlsberg в Україні, а нині голова наглядової ради Національного авіаційного університету Петро Чернишов порадив, як не варто діяти при ухваленні інвестиційних рішень.

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Про це Петро Чернишов розказав в інтерв’ю для Delo.ua.

Що радить Петро Чернишов

Перша порада бізнесмена — ніколи не ухвалюйте емоційних рішень.

"Коли я починав інвестувати, то часто ухвалював емоційні рішення. Це коли тобі дуже сподобався якийсь об'єкт для інвестицій — акції чи стартап, і ти не хочеш навіть вдаватися до подробиць, фінансових деталей та ринкової ситуації. Це зазвичай призводить до поганих наслідків", — попереджає він.

Друга порада від Петра Чернишова — ніколи не інвестуйте без партнерів.

"У мене на кожну інвестицію є партнери, і вони різні. Як правило, мої партнери — це люди, з якими я раніше працював у бізнесах, якими керував. При інвестуванні має бути як мінімум один партнер, а краще два. Кожен має свої зони експертизи", — аргументує співрозмовник Delo.ua.

Про те, як правильно ухвалювати інвестиційні рішення та відноситись до грошей, де шукати потрібну інвестору інформацію, як інвестувати у різні інструменти та у що вкладатись під час війни, — читайте в повній версії інтерв’ю Петра Чернишова для Delo.ua.