Пехота, штаб, БпЛА: самые популярные вакансии среди украинцев в "Резерв+"

Украинцы подали более 110 тысяч заявок на службу в Силах обороны через цифровую платформу Резерв+. Чаще всего выбирают направления, связанные с пехотой, штабной работой, БПЛА, медициной и транспортом. С февраля количество желающих выросло вдвое.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Как работает рекрутинг через "Резерв+"

"Количество заявок на вакансии в Резерв+ выросло вдвое с февраля. Украинцы ищут и находят себе место службы, которое будет соответствовать их навыкам лучше всего. Тезис о "войсках нужны все" не теряет своей актуальности сегодня", — отметила замминистра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+", который заработал в октябре прошлого года, помогает украинцам находить актуальные вакансии в Силах обороны, в соответствии с их навыками и предпочтениями. Благодаря сотрудничеству с платформой Lobby X, в сервисе доступно более 9 000 предложений — один из крупнейших каталогов должностей в сфере национальной безопасности.

Подбор вакансий производится с помощью короткого теста, где пользователь указывает свой опыт, образование или сферу, в которой имеет знания. Каждая позиция сопровождается описанием: информацией о подразделении, командовании, достижениях и публичных упоминаниях.

Интерфейс "Резерв+" прост и понятен: есть фильтры для поиска, возможность хранить понравившиеся варианты или отклонять неподходящие. Сервис рассчитан на то, чтобы сделать путь к службе максимально удобным и информативным, отмечают в пресс-службе.

О "Резерв+"

Это мобильное приложение, разработанное для поиска вакансий в Вооруженных Силах Украины. Он позволяет украинцам выбирать оптимальные военные должности в соответствии с их навыками, опытом и предпочтениями. Пользователи могут просматривать тысячи открытых вакансий, проходить тесты по определению подходящих специальностей и получать доступ к информации о различных военных подразделениях. Приложение также позволяет обновлять персональные данные и узнавать статус в реестре военнообязанных, призывников и резервистов.

Добавим, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.