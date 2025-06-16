Піхота, штаб, БпЛА: які найпопулярніші вакансії серед українців у "Резерв+"

Українці подали понад 110 тисяч заявок на службу в Силах оборони через цифрову платформу Резерв+. Найчастіше обирають напрямки, пов’язані з піхотою, штабною роботою, БпЛА, медициною та транспортом. Від лютого кількість охочих зросла вдвічі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як працює рекрутинг через "Резерв+"

"Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще. Теза про “війську потрібні всі” не втрачає своєї актуальності сьогодні", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Сервіс рекрутингу в застосунку "Резерв+", що запрацював у жовтні минулого року, допомагає українцям знаходити актуальні вакансії у Силах оборони, відповідно до їхніх навичок та вподобань. Завдяки співпраці з платформою Lobby X, у сервісі доступно понад 9 000 пропозицій — це один із найбільших каталогів посад у сфері національної безпеки.

Підбір вакансій відбувається за допомогою короткого тесту, де користувач вказує свій досвід, освіту чи сферу, в якій має знання. Кожна позиція супроводжується описом: інформацією про підрозділ, командування, досягнення та публічні згадки.

Інтерфейс "Резерв+" простий і зрозумілий: є фільтри для пошуку, можливість зберігати вподобані варіанти або відхиляти невідповідні. Сервіс розрахований на те, щоб зробити шлях до служби максимально зручним та інформативним, наголошують в пресслужбі.

Про "Резерв+"

Це мобільний застосунок, розроблений для пошуку вакансій у Збройних Силах України. Він дозволяє українцям обирати оптимальні військові посади відповідно до їхніх навичок, досвіду та вподобань. Користувачі можуть переглядати тисячі відкритих вакансій, проходити тести для визначення підходящих спеціальностей і отримувати доступ до інформації про різні військові підрозділи. Застосунок також дозволяє оновлювати персональні дані і дізнаватися статус у реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Додамо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.