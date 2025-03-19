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Pfizer продала всю долю в Haleon за 3,24 млрд долларов: что известно о сделке
Фармацевтическая компания Pfizer продала всю свою долю в Haleon примерно за 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,24 млрд долларов США) институциональным инвесторам и компании, работающей в сфере потребительского здравоохранения, по цене 385 пенсов за акцию.
Об этом сообщает агентство R euters.
В рамках сделки производитель препарата Sensodyne компания Haleon согласилась выкупить 44 миллиона акций у Pfizer, своего крупнейшего акционера на данный момент, а 618 миллионов акций будет продано институционным инвесторам.
Общая сумма продаж составляет 7,3% выпущенного акционерного капитала компании Haleon, которая была создана в результате слияния подразделений GSK и Pfizer по производству потребительских товаров для здоровья в 2019 году. GSK, первоначально владевшая почти 13% компании, продала всю свою долю в мае 2024 года.
По данным агентства, BofA Securities, Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International выступают как общие глобальные координаторы соглашения, а Barclays и Deutsche Numis – общие букранеры продаж акций.
Стоит отметить, что компания Haleon в феврале 2025 года заявила, что рост ее выручки и прибыли в 2025 году будет приходиться на вторую половину года.
Что известно о компании Haleon?
Haleon — британская компания по здравоохранению потребителей, основанная в июле 2022 года. Это один из самых крупных медицинских бизнесов в мире. Основными рыночными категориями компании являются здоровье полости рта, во главе с зубной пастой Sensodyne; обезболивающие, с брендами Panadol и Advil; и оздоровление во главе с витаминным брендом Centrum Компания является мировым лидером в безрецептурном лекарстве с 7,3 процентной долей рынка. В 2020 году годовой объем продаж составил около 10 млрд фунтов стерлингов на 120 рынках.
Напомним, компания Pfizer сообщила о выручке и скорректированной прибыли за первый квартал 2023 года, превысивших прогнозы, несмотря на падение продаж из-за снижения спроса на вакцину компании против Covid-19.