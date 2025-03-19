Pfizer продала всю долю в Haleon за 3,24 млрд долларов: что известно о сделке

Фармацевтическая компания Pfizer продала всю свою долю в Haleon примерно за 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,24 млрд долларов США) институциональным инвесторам и компании, работающей в сфере потребительского здравоохранения, по цене 385 пенсов за акцию.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает агентство R euters.

В рамках сделки производитель препарата Sensodyne компания Haleon согласилась выкупить 44 миллиона акций у Pfizer, своего крупнейшего акционера на данный момент, а 618 миллионов акций будет продано институционным инвесторам.

Общая сумма продаж составляет 7,3% выпущенного акционерного капитала компании Haleon, которая была создана в результате слияния подразделений GSK и Pfizer по производству потребительских товаров для здоровья в 2019 году. GSK, первоначально владевшая почти 13% компании, продала всю свою долю в мае 2024 года.

По данным агентства, BofA Securities, Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International выступают как общие глобальные координаторы соглашения, а Barclays и Deutsche Numis – общие букранеры продаж акций.

Стоит отметить, что компания Haleon в феврале 2025 года заявила, что рост ее выручки и прибыли в 2025 году будет приходиться на вторую половину года.

Что известно о компании Haleon?

Haleon — британская компания по здравоохранению потребителей, основанная в июле 2022 года. Это один из самых крупных медицинских бизнесов в мире. Основными рыночными категориями компании являются здоровье полости рта, во главе с зубной пастой Sensodyne; обезболивающие, с брендами Panadol и Advil; и оздоровление во главе с витаминным брендом Centrum Компания является мировым лидером в безрецептурном лекарстве с 7,3 процентной долей рынка. В 2020 году годовой объем продаж составил около 10 млрд фунтов стерлингов на 120 рынках.

Напомним, компания Pfizer сообщила о выручке и скорректированной прибыли за первый квартал 2023 года, превысивших прогнозы, несмотря на падение продаж из-за снижения спроса на вакцину компании против Covid-19.