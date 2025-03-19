Pfizer продала всю частку в Haleon за 3,24 млрд доларів: що відомо про угоду

Фармацевтична компанія Pfizer продала всю свою частку в Haleon приблизно за 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,24 млрд доларів США) інституційним інвесторам і компанії, що працює у сфері споживчої охорони здоров'я, за ціною 385 пенсів за акцію.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

У рамках угоди виробник препарату Sensodyne компанія Haleon погодилася викупити 44 мільйони акцій у Pfizer, свого найбільшого акціонера на даний момент, а 618 мільйонів акцій буде продано інституційним інвесторам.

Загальна сума продажу складає 7,3% випущеного акціонерного капіталу компанії Haleon, яка була створена внаслідок злиття підрозділів GSK та Pfizer з виробництва споживчих товарів для здоров'я у 2019 році. GSK, яка спочатку володіла майже 13% компанії, продала всю свою частку в травні 2024 року.

За даними агентства, BofA Securities, Citigroup Global Markets Limited і Goldman Sachs International виступають як спільні глобальні координатори угоди, а Barclays і Deutsche Numis — спільні букранери продажу акцій.

Варто відзначити, що компанія Haleon у лютому 2025 року заявила, що зростання її виручки та прибутку у 2025 році припадатиме на другу половину року.

Що відомо про компанію Haleon?

Haleon — британська компанія з охорони здоров’я споживачів, яка була заснована у липні 2022 року. Це один із найбільших медичних бізнесів у світі. Основними ринковими категоріями компанії є здоров’я ротової порожнини, на чолі з зубною пастою Sensodyne; знеболюючі, з брендами Panadol і Advil; і оздоровлення на чолі з вітамінним брендом Centrum. Компанія є світовим лідером у безрецептурних ліках із 7,3 відсотковою часткою ринку. У 2020 році річний обсяг продажів склав близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів на 120 ринках.

Нагадаємо, компанія Pfizer повідомила про виручку та скоригований прибуток за перший квартал 2023 року, які перевищили прогнози, незважаючи на падіння продажів через зниження попиту на вакцину компанії проти Covid-19.