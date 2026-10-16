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Плательщики перечислили 145,2 млрд грн военного сбора с начала года
В январе-сентябре 2026 года в бюджет поступило 145,2 миллиарда гривен военного сбора, что на 24,4% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ГНС.
В денежном измерении рост составил 28,5 миллиарда гривен: в прошлом году за первые девять месяцев в бюджет поступило 116,7 миллиарда гривен. Всего за январь-сентябрь текущего года военный сбор уплатили более 2 миллионов плательщиков.
Лидеры по объемам поступлений
Наибольшие суммы военного сбора поступили на бюджетные счета, открытые для зачисления этого платежа, в следующих регионах:
- г. Киев - 47,8 млрд грн;
- Днепропетровская область - 15,4 млрд грн;
- Львовская область - 11,9 млрд грн;
- Харьковская область - 9,1 млрд грн.
В налоговой службе также обратили внимание, что с 1 июля 2026 обновлены реквизиты бюджетных счетов для зачисления военного сбора.
Напомним, за январь-август 2026 плательщики перечислили в бюджет 128,96 млрд грн военного сбора — на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около трети всей суммы поступило от плательщиков в Киеве.