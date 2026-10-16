Плательщики перечислили 145,2 млрд грн военного сбора с начала года

В январе-сентябре 2026 года в бюджет поступило 145,2 миллиарда гривен военного сбора, что на 24,4% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ГНС.

В денежном измерении рост составил 28,5 миллиарда гривен: в прошлом году за первые девять месяцев в бюджет поступило 116,7 миллиарда гривен. Всего за январь-сентябрь текущего года военный сбор уплатили более 2 миллионов плательщиков.

Лидеры по объемам поступлений

Наибольшие суммы военного сбора поступили на бюджетные счета, открытые для зачисления этого платежа, в следующих регионах:

г. Киев - 47,8 млрд грн;

Днепропетровская область - 15,4 млрд грн;

Львовская область - 11,9 млрд грн;

Харьковская область - 9,1 млрд грн.

В налоговой службе также обратили внимание, что с 1 июля 2026 обновлены реквизиты бюджетных счетов для зачисления военного сбора.

Напомним, за январь-август 2026 плательщики перечислили в бюджет 128,96 млрд грн военного сбора — на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около трети всей суммы поступило от плательщиков в Киеве.