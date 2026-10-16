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Платники перерахували 145,2 млрд грн військового збору від початку року

Гривні
Платники перерахували 145,2 млрд грн військового збору від початку року / Depositphotos

У січні–вересні 2026 року до бюджету надійшло 145,2 мільярда гривень військового збору, що на 24,4% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу ДПС.

У грошовому вимірі зростання склало 28,5 мільярда гривень: торік за перші дев'ять місяців до бюджету надійшло 116,7 мільярда гривень. Загалом за січень–вересень поточного року військовий збір сплатили понад 2 мільйони платників.

Лідери за обсягами надходжень

Найбільші суми військового збору надійшли на бюджетні рахунки, відкриті для зарахування цього платежу, у таких регіонах:

  • м. Київ — 47,8 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 15,4 млрд грн;
  • Львівська область — 11,9 млрд грн;
  • Харківська область — 9,1 млрд грн.

У податковій службі також звернули увагу, що з 1 липня 2026 року оновлено реквізити бюджетних рахунків для зарахування військового збору.

Нагадаємо, за січень–серпень 2026 року платники перерахували до бюджету 128,96 млрд грн військового збору — на 24,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже третина всієї суми надійшла від платників у Києві.

Автор:
Максим Кольц

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