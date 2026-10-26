Почти 5,9 тысяч фирм на одного человека: в Украине насчитывается 478 массовых владельцев бизнеса

В Украине по состоянию на октябрь 2026 года насчитывается 478 граждан, являющихся учредителями или бенефициарами не менее 50 зарегистрированных юридических лиц каждый. При этом абсолютный рекорд составляет 5889 компаний, оформленных на одного человека.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Абсолютным рекордсменом остается киевлянин Виталий Павлович Ильницкий, на которого зарегистрировано 5889 предприятий. На втором месте с более чем двукратным отрывом находится Руслан Петрович Мерзляков из Донецка, которому принадлежит 2221 компания.

Третью строчку занимает Владислав Анатольевич Мельохин из Киева (858 компаний), четвертую — Андрей Викторович Пуя из Зинькова на Полтавщине (799 компаний), а замыкает первую пятерку киевлянка Екатерина Валерьевна Дорошенко (674 компании). В первую десятку массовых владельцев также вошли Валерий Иванович Ильенко (637), Юрий Сергеевич Пухырь (571), Андрей Анатольевич Сосонный (525), Татьяна Анатольевна Свиридюк (455) и Валерий Павлович Малахов (408).

Более четверти всех массовых владельцев имеют столичную регистрацию - 131 запись. Далее за географией следуют Киевская область (34 человека), Днепропетровская (27), Донецкая (24) и Харьковская области (18).

Регистрация на ТОТ, в зоне боев и оценка экспертов

Каждый десятый серийный собственник связан с временно оккупированными территориями или районами активных боевых действий:

Адреса на временно оккупированных территориях (ТОТ): имеют 42 человека. Больше записей приходится на Донетчину (17) и Луганщину (16), еще 5 — на Крым и 4 — на Херсонщину. Лидерами по количеству компаний среди этой группы являются Руслан Мерзляков из Донецка (2 221), Давид Игоревич Степанян из Мариуполя (205) и Евгений Сергеевич Гасюков из Хрустального в Луганской области (171).

Адреса в зонах активных боевых действий: зафиксировано у 8 массовых учредителей (по 2 записи приходится на Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области). Больше бизнесов в этой группе оформлено на Юрия Николаевича Терехова из Херсона (275), Сергея Геннадьевича Хмелевского из Никополя (255) и Дмитрия Леонидовича Запада из Херсона (152).

В то же время, большое количество компаний в собственности одного человека само по себе не является нарушением закона, а официальный адрес собственника не обязательно совпадает с местом фактической деятельности бизнеса.

Как пояснил специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы Мирослав Лаба, руководить сотней или тысячей предприятий один человек объективно не способен, поэтому, скорее всего, речь идет о номинальных руководителях.

По его словам, для налогового контроля важно взаимодействовать с реальными должностными лицами, осуществляющими хозяйственные операции и несут ответственность за выполнение налоговых обязательств. Использование же номинальных собственников является одним из существенных налоговых рисков, что свидетельствует о непрозрачной деятельности и вероятных схемах уклонения от уплаты налогов.

Напомним, ранее сообщалось, что каждая одиннадцатая компания с нулевым доходом не отчитывается о выручке уже пять лет, а более 52 тысяч действующих украинских фирм по меньшей мере два года подряд подавали финансовую отчетность с нулевым или неупомянутым результатом.