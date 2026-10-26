Майже 5,9 тисячі фірм на одну людину: в Україні налічується 478 масових власників бізнесу

В Україні станом на жовтень 2026 року налічується 478 громадян, які є засновниками або бенефіціарами щонайменше 50 зареєстрованих юридичних осіб кожен. При цьому абсолютний рекорд становить 5 889 компаній, оформлених на одну особу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

Абсолютним рекордсменом залишається киянин Віталій Павлович Ільницький, на якого зареєстровано 5 889 підприємств. На другому місці з більш ніж двократним відривом перебуває Руслан Петрович Мерзляков із Донецька, якому належить 2 221 компанія.

Третю сходинку посідає Владислав Анатолійович Мельохін із Києва (858 компаній), четверту — Андрій Вікторович Пуя із Зінькова на Полтавщині (799 компаній), а замикає першу п'ятірку киянка Катерина Валеріївна Дорошенко (674 компанії). До першої десятки масових власників також увійшли Валерій Іванович Ільєнко (637), Юрій Сергійович Пухир (571), Андрій Анатолійович Сосонний (525), Тетяна Анатоліївна Свиридюк (455) та Валерій Павлович Малахов (408).

Понад чверть усіх масових власників мають столичну реєстрацію — 131 запис. Далі за географією слідують Київська область (34 особи), Дніпропетровська (27), Донецька (24) та Харківська області (18).

Реєстрація на ТОТ, у зоні боїв та оцінка експертів

Кожен десятий серійний власник пов'язаний із тимчасово окупованими територіями або районами активних бойових дій:

Адреси на тимчасово окупованих територіях (ТОТ): мають 42 особи. Найбільше записів припадає на Донеччину (17) та Луганщину (16), ще 5 — на Крим і 4 — на Херсонщину. Лідерами за кількістю компаній серед цієї групи є Руслан Мерзляков із Донецька (2 221), Давид Ігорович Степанян із Маріуполя (205) та Євген Сергійович Гасюков із Хрустального на Луганщині (171).

Адреси в зонах активних бойових дій: зафіксовано у 8 масових засновників (по 2 записи припадає на Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області). Найбільше бізнесів у цій групі оформлено на Юрія Миколайовича Терехова з Херсона (275), Сергія Геннадійовича Хмелевського з Нікополя (255) та Дмитра Леонідовича Заходу з Херсона (152).

Водночас велика кількість компаній у власності однієї людини сама по собі не є порушенням закону, а офіційна адреса власника не обов'язково збігається з місцем фактичної діяльності бізнесу.

Як пояснив фахівець із питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба, керувати сотнею чи тисячею підприємств одна особа об'єктивно не здатна, тому тут найімовірніше йдеться про номінальних керівників.

За його словами, для податкового контролю важливо взаємодіяти з реальними посадовими особами, які здійснюють господарські операції та несуть відповідальність за виконання податкових зобов'язань. Використання ж номінальних власників є одним із суттєвих податкових ризиків, що свідчить про непрозору діяльність та ймовірні схеми ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кожна одинадцята компанія з нульовим доходом не звітує про виручку вже п'ять років, а понад 52 тисячі діючих українських фірм щонайменше два роки поспіль подавали фінансову звітність із нульовим або незазначеним результатом.