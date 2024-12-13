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Пограничники получили 17 санитарных автомобилей для эвакуации
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) получила 17 специализированных санитарных автомобилей от Минздрава Украины. Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины оказывает поддержку, направленную на укрепление медицинского обеспечения пограничных подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Большинство карет будут переданы в подразделения, дислоцирующиеся на востоке Украины.
Для каких целей нужны автомобили
Автомобили будут использоваться для эвакуации раненых военнослужащих из зоны боевых действий в медицинские учреждения.
Также санитарные авто понадобятся для транспортировки раненых между больницами, а также для безотлагательной перевозки больных.
Напомним, что с января 2025 года маршруты транспортировки экстренной медицинской помощи будут согласовываться с Министерством здравоохранения Украины, что будет способствовать более эффективному предоставлению медицинских услуг.
Благодаря новым маршрутам транспортировки пациентов экстренной помощью в логистику включены не только коммунальные больницы, но и государственные учреждения здравоохранения, утвержденные Минздравом. Это означает, что пациенты с критическими состояниями, например инсульты, инфаркты или тяжелые травмы, будут доставляться в профильные больницы максимально быстро.
Добавим, в прошлом году Минздрав завершил третий, инфраструктурный, этап медицинской реформы – формирование состоятельной сети медучреждений. Каждая область является отдельным госпитальным округом, разделенным на кластеры.