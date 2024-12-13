Прикордонники отримали 17 санітарних автомобілів для евакуації

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) отримала 17 спеціалізованих санітарних автомобілів від МОЗ України. Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України надає підтримку, спрямовану на зміцнення медичного забезпечення прикордонних підрозділів, що виконують завдання в зоні бойових дій.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Більшість карет буде передано до підрозділів, що дислокуються на сході України.

Для яких цілей потрібні автомобілі

Автомобілі використовуватимуть для евакуації поранених військовослужбовців із зони бойових дій до медичних закладів.

Також санітарні авто знадобляться для транспортування поранених між лікарнями, а також для невідкладного перевезення хворих.

Нагадаємо, що з січня 2025 року маршрути транспортування екстреної медичної допомоги узгоджуватимуться з Міністерством охорони здоров’я України, що сприятиме більш ефективному наданню медичних послуг.

Завдяки новим маршрутам транспортування пацієнтів екстреною допомогою, до логістики включено не лише комунальні лікарні, але й державні заклади охорони здоров’я, затверджені МОЗ. Це означає, що пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень максимально швидко.

Додамо, минулого року МОЗ завершило третій, інфраструктурний, етап медичної реформи – формування спроможної мережі медзакладів. Кожна область є окремим госпітальним округом, поділеним на кластери.