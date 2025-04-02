Украина и Польша вместе мониторят качество воды на западной границе: что известно о проекте

Специалисты Львовского областного Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) в сотрудничестве с коллегами из Воеводской санитарно-эпидемиологической станции в Жешуве (Польша) приступили к реализации совместного проекта по мониторингу качества воды на польско-украинской границе. Проект Interreg NEXT Poland – Ukraine продлится два года.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

О проекте

Идея проекта заключается в мониторинге загрязнения воды, используемой для производства питьевой воды, а также в контроле поверхностных вод, в частности, мест для купания.

Мониторинг осуществляется путем расширения текущего диапазона параметров тестирования воды, что позволит выявлять широкий спектр микробиологических и химических угроз. Он является важным шагом в обеспечении безопасности водных ресурсов в трансграничном регионе и будет способствовать внедрению современных методов мониторинга, улучшению обмена информацией между государствами и сохранению окружающей среды.

Совместные усилия экспертов из Украины и Польши помогут эффективно выявлять и предотвращать угрозы для водных экосистем и здоровья населения.

Проект будет включать в себя освоение трех новых методик исследования качества воды, что позволит оперативно получать данные о ее состоянии.

Мониторинг качества воды будет осуществляться в реках Шкло и Вишня (от Украины до Польши), а также в реках Вяр и Стрвяж ( от Польши до Украины).

Мониторинг будет включать:

микробиологический анализ (обнаружение колиформных бактерий, кишечной палочки, сальмонелл, шигелл, кампилобактерий, холерного вибриона и патогенных вирусов);

химический мониторинг (обнаружение бисфенола А и микроцистина, влияющего на гормональную систему человека; может также поражать нервную и иммунную системы);

оценку рисков, связанных с химическими и микробиологическими угрозами.

В ходе реализации проекта будет проходить обмен информацией с местными органами власти, инспекциями и экологическими службами.

Основным партнером проекта является Санитарно-эпидемиологическая станция города. Жешув (Польша), которую возглавляет доктор Адам Сидор. С украинской стороны партнером является Львовский областной центр контроля и профилактики болезней под руководством генерального директора Натальи Иванченко.

Напомним, а в Закарпатье начат пилотный проект в рамках платформы "е-Вода", которая должна стать основным инструментом мониторинга водных ресурсов в Украине.