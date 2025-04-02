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Україна і Польща разом моніторять якість води на західному кордоні: що відомо про проєкт
Спеціалісти Львівського обласного Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) у співпраці з колегами з Воєводської санітарно-епідеміологічної станції в Жешуві (Польща) розпочали реалізацію спільного проєкту з моніторингу якості води на польсько-українському кордоні. Проєкт Interreg NEXT Poland - Ukraine триватиме два роки.
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.
Про проєкт
Ідея проєкту полягає у моніторингу забруднення води, що використовується для виробництва питної води, а також у контролі поверхневих вод, зокрема місць для купання.
Моніторинг здійснюватиметься шляхом розширення поточного діапазону параметрів тестування води, що дасть змогу виявляти широкий спектр мікробіологічних та хімічних загроз. Він є важливим кроком у забезпеченні безпеки водних ресурсів у транскордонному регіоні та сприятиме впровадженню сучасних методів моніторингу, покращенню обміну інформацією між державами та збереженню довкілля.
Спільні зусилля експертів з України та Польщі допоможуть ефективно виявляти та запобігати загрозам для водних екосистем і здоров'я населення.
Проєкт включатиме освоєння трьох нових методик дослідження якості води, що дозволить оперативно отримувати дані про її стан.
Моніторинг якості води буде здійснюватися у річках Шкло і Вішня (від України до Польщі), а також у річках В’яр і Стрвяж (від Польщі до України).
Моніторинг включатиме:
- мікробіологічний аналіз (виявлення коліформних бактерій, кишкової палички, сальмонел, шигел, кампілобактерій, холерного вібріона та патогенних вірусів);
- хімічний моніторинг (виявлення бісфенолу А та мікроцистину, що впливає на гормональну систему людини; може також уражати нервову та імунну системи);
- оцінку ризиків, пов’язаних із хімічними та мікробіологічними загрозами.
В ході реалізації проєкту буде відбуватись обмін інформацією з місцевими органами влади, інспекціями та екологічними службами.
Основним партнером проєкту є Санітарно-епідеміологічна станція м. Жешув (Польща), яку очолює доктор Адам Сідор. З української сторони партнером є Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, під керівництвом генеральної директорки Наталії Іванченко.
Нагадаємо, а нЗакарпатті розпочато пілотний проєкт у рамках платформи "е-Вода", яка має стати основним інструментом моніторингу водних ресурсів в Україні.