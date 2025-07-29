Польские перевозчики и порты терпят убытки из-за отсутствия украинского зерна

Транспортные компании, порты и перегрузочные терминалы Польши терпят значительные убытки из-за отсутствия зерна из Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Rynek Infrastructure.

Отмечается, что в течение многих месяцев польские границы сталкиваются с серьезной проблемой нехватки импортных товаров, особенно зерна из Украины. Это приводит к огромным финансовым потерям для предприятий и угрозе увольнений работников.

Генеральный директор группы CSL Лаура Головач отметила, что они понимают негативное влияние поступления украинского сырья, сельскохозяйственной продукции и зерна на польский рынок, и это не должно происходить.

Однако, по ее словам, важно различать разрешение на транзит, приносящее прибыль польским портам и перегрузочным терминалам, и разрешение на введение товаров в обращение. Она считает, что блокирование перевалки украинской продукции в Польше болезненно для их экономики.

"Мы заметили, что импорт, особенно зерна из Украины, приостановлен уже больше года. Польские терминалы, вероятно, все, резвятся и требуют очень высоких эксплуатационных расходов. Мы также заметили, что в портах некоторых стран, таких как Румыния, Германия и Турция, находятся большие объемы зерна из Украины. Эти страны способны справиться с транспортировкой, одновременно с транспортировкой. в Польше эта ситуация игнорируется. В результате транспортные компании, порты и перевалочные терминалы терпят убытки", — говорит Головач.

Напомним, с ноября 2023 года и в течение первой половины 2024 года польские фермеры и перевозчики периодически блокировали границу с Украиной. Тогда их требования касались отказа правительства Польши от Европейского зеленого курса и блокады ввоза различных видов агропродукции из Украины.