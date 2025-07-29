Польські перевізники та порти зазнають збитків через відсутність українського зерна

Транспортні компанії, порти та перевантажувальні термінали Польщі зазнають значних збитків через відсутність зерна з України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Rynek infrastruktury.

Зазначається, що протягом багатьох місяців польські кордони стикаються з серйозною проблемою нестачі імпортних товарів, особливо зерна з України. Це призводить до величезних фінансових втрат для підприємств та загрози звільнень працівників.

Генеральний директор групи CSL Лаура Головач зазначила, що вони розуміють негативний вплив надходження української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок, і це не повинно відбуватися.

Однак, за її словами, важливо розрізняти дозвіл на транзит, що приносить прибуток польським портам і перевантажувальним терміналам, та дозвіл на введення товарів в обіг. Вона вважає, що блокування перевалки української продукції в Польщі є болючим для їхньої економіки.

"Ми помітили, що імпорт, особливо зерна з України, призупинений вже більше року. Польські термінали, ймовірно, всі, пустують і вимагають дуже високих експлуатаційних витрат. Ми також помітили, що в портах деяких країн, таких як Румунія, Німеччина і Туреччина, знаходяться великі обсяги зерна з України. Ці країни здатні впоратися з транспортуванням сировини, одночасно перешкоджаючи її реалізації на внутрішніх ринках. На жаль, у Польщі ця ситуація ігнорується. В результаті транспортні компанії, порти і перевалочні термінали зазнають збитків", — каже Головач.

Нагадаємо, з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року польські фермери та перевізники періодично блокували кордон з Україною. Тоді їхні вимоги стосувалися відмови уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокади ввезення різних видів агропродукції з України.