Польский LPG почти исчез с украинского рынка, продажи падают

В середине июля польский рынок сжиженного газа (LPG) теряет позиции на украинском направлении. На прошлой неделе объем растаможенного газа из Польши упал до рекордно низкого уровня – всего 206 тонн автомобильных партий. Причина — неконкурентоспособные цены на фоне более дешевых предложений из Литвы, Латвии и Румынии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Enkorr.

На польских терминалах стоимость LPG остается стабильной - $614-680 за тонну на условиях FCA. Однако, по словам представителей польских компаний, чтобы оставаться привлекательными для украинского рынка, цена должна быть на уровне $600/т — показатель, который сейчас экономически нереален для них. При добавлении стоимости транспорта цены растут до $634–724/т, тогда как реальные сделки совершаются только в пределах $646–661/т.

Тем временем литовские поставщики снижают цены. Компания Orlen Lietuva объявила новый уровень — $520–525/т FCA Юодекай, что на $30 ниже предыдущего. В целом, автомобильные партии из Литвы до границы с Украиной на этой неделе стоили $616–623/т.

Румыния также сохраняет стабильные цены. В Галаке пропан продавался за $595/т, а ПБТ — около $590–600/т. Снабжение морским путем к румынским терминалам, несмотря на падение уровня воды в Дунае, не прекращается: только на этой неделе терминал Unicom в Галаке принял два газовых танкера — Gaz Venture и Gaz Concord. В конце месяца ожидается еще одно судно.

Еще одна страна, активно конкурирующая с Польшей, – Латвия. Latvijas Propana Gaze анонсировала новую морскую партию пропану с премией €95/т к котировкам CIF ARA, что свидетельствует о стабильном спросе на альтернативные поставки.

Снижение цен на LPG наблюдается и в Западной Европе: в регионе ARA крупные партии пропана подешевели до $459/т, бутана до $460/т на условиях CIF. В Гданьске оптовые партии пропана упали в цене на $15–25/т, до $665–685/т. Снижение зафиксировано и на железнодорожных партиях российского бутана, поставляемых через Беларусь — до $482–511/т.

Однако железнодорожные партии из Польши остаются для украинских импортеров слишком дорогими — $650–675/т. Импортеры обращают внимание на Закарпатье, где цены несколько ниже — $620–640/т на условиях DAP, хотя более дорогая логистика уменьшает преимущество. Венгерская MOL продала партии смеси за $600–610/т с поставкой в июле.

В общем, ситуация свидетельствует о смещении логистических маршрутов поставки LPG в Украину. Польша, которая недавно была ключевым каналом для импорта сжиженного газа, стремительно теряет объемы в пользу Балтии, Румынии и Венгрии.

Добавим, что в начале июня средняя стоимость сжиженного газа на украинском рынке снизилась на 690 грн/т, достигнув отметки 51 110 грн/т.