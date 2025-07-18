Польський LPG майже зник з українського ринку, продажі падають

У середині липня польський ринок скрапленого газу (LPG) втрачає позиції на українському напрямку. Минулого тижня обсяг розмитненого газу з Польщі впав до рекордно низького рівня — лише 206 тонн автомобільних партій. Причина — неконкурентоспроможні ціни на фоні дешевших пропозицій з Литви, Латвії та Румунії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еnkorr.

На польських терміналах вартість LPG лишається стабільною — $614–680 за тонну на умовах FCA. Проте, за словами представників польських компаній, щоби залишатись привабливими для українського ринку, ціна мала би бути на рівні $600/т — показник, який наразі економічно нереальний для них. При додаванні вартості транспорту ціни зростають до $634–724/т, тоді як реальні угоди відбуваються лише в межах $646–661/т.

Тим часом литовські постачальники знижують ціни. Компанія Orlen Lietuva оголосила новий рівень — $520–525/т FCA Юодекай, що на $30 нижче від попереднього. Загалом автомобільні партії з Литви до кордону з Україною цього тижня коштували $616–623/т.

Румунія також зберігає стабільні ціни. У Галаці пропан продавався за $595/т, а ПБТ — у межах $590–600/т. Постачання морським шляхом до румунських терміналів, попри падіння рівня води в Дунаї, не припиняється: лише цього тижня термінал Unicom у Галаці прийняв два газові танкери — Gaz Venture та Gaz Concord. Наприкінці місяця очікується ще одне судно.

Ще одна країна, що активно конкурує з Польщею, — Латвія. Latvijas Propana Gaze анонсувала нову морську партію пропану з премією €95/т до котирувань CIF ARA, що свідчить про стабільний попит на альтернативні постачання.

Зниження цін на LPG спостерігається і в Західній Європі: у регіоні ARA великі партії пропану подешевшали до $459/т, бутану — до $460/т на умовах CIF. У Гданську гуртові партії пропану впали в ціні на $15–25/т, до $665–685/т. Зниження зафіксовано й на залізничні партії російського бутану, які постачаються через Білорусь — до $482–511/т.

Попри це, залізничні партії з Польщі залишаються для українських імпортерів надто дорогими — $650–675/т. Імпортери звертають увагу на Закарпаття, де ціни дещо нижчі — $620–640/т на умовах DAP, хоча дорожча логістика зменшує перевагу. Угорська MOL продала партії суміші за $600–610/т з постачанням у липні.

Загалом ситуація свідчить про зміщення логістичних маршрутів постачання LPG в Україну. Польща, яка донедавна була ключовим каналом для імпорту скрапленого газу, стрімко втрачає обсяги на користь Балтії, Румунії та Угорщини.

Додамо, що на початку червня, середня вартість скрапленого газу на українському ринку знизилася на 690 грн/т, досягнувши позначки 51 110 грн/т.