После ударов по НПЗ в Россию возвращаются лимиты на продажу бензина

В Нижегородской области после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) ввели лимиты на продажу топлива.

Как пишет Dilo, об этом сообщили местные власти, передают российские СМИ.

В частности, местные АЗС теперь могут отпускать не более 40 литров бензина на машину, при этом наливать его в канистры запрещено. Относительно дизеля ограничений нет.

Также власти усилит контроль за работой системы, согласно которой возможность заправки в конкретный день зависит от первой цифры регистрационного номера автомобиля.

Кроме того, на пограничных АЗС ограничат продажу топлива машинам из других регионов. На заправках возобновят дежурство полиция и Росгвардия. Также будет временно запрещен вывоз топлива из местных хранилищ за пределы Нижегородской области. Исключение будут сделаны для Минобороны и служб экстренного реагирования.

В правительстве предостерегли жителей от попыток "создать личные запасы" бензина и призвали "заправляться по необходимости, не создавая ажиотаж", чтобы "не спровоцировать ухудшение ситуации".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о «значительных повреждениях» промышленного предприятия в Кстовском районе в результате атаки ВСУ ночью и утром 1 ноября. После этого на АЗС Нижнего Новгорода, Кстова и Балахны выстроились очереди. Водители начали массово заправляться, опасаясь повторения летнего дефицита.

НОРСИ, способный перерабатывать 17 млн тонн нефти в год, занимает четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина. После удара на предприятии начался сильный пожар. Украинские мониторинговые каналы писали, что горят установки АВТ-5 и АВТ-6.

Напомним, за последние три дня украинские военные атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России. Итого эти предприятия обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

До этого в ряде российских регионов автозаправочные станции начали отменять лимиты на продажу горючего после снижения интенсивности украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. В октябре свободные продажи бензина возобновили по меньшей мере 15 субъектов РФ, среди которых Рязанская, Липецкая, Костромская, Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Свердловская и Томская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.