Обязательное декларирование IMEI смартфонов принесло бюджету дополнительные 501,9 млн. грн. таможенных поступлений. Через два месяца после введения требования платежи от импорта телефонов выросли на 47,8%, хотя количество ввозимых устройств сократилось на 32,3%.

Как пишет Dilo , Об этом сообщил заместитель директора Бюро экономической безопасности Павел Буздыган .

За этот период задекларированная стоимость одного смартфона увеличилась в 2,2 раза. В БЭБ объясняют это тем, что импортеры начали указывать в таможенных декларациях более реальную стоимость техники, а возможностей для ее занижения стало меньше.

Как работает декларирование IMEI

Обязательно указание международных идентификаторов мобильного оборудования (IMEI) в таможенных декларациях действует с 4 сентября 2026 года. Эти данные позволяют идентифицировать смартфоны и сопоставлять информацию о них с таможенными документами.

После введения требования таможня получила более 930 тысяч идентификаторов. В БЭБ сообщили, что случаев непредставления этих сведений в декларациях не выявили.

Сколько техники изъяло БЭБ

По словам Буздыгана, в 2025 году правоохранители изъяли около 29 тысяч единиц техники, устройств и аксессуаров стоимостью более 374 млн грн. А за десять месяцев 2026 года уже более 101 тысячи единиц продукции. Около 74% из них составляли устройства Apple и аксессуары к ним.

За этот же период в суд направили столько же уголовных производств в этой сфере, сколько за весь 2025 год. Также возместили более 80 млн грн убытков – более чем вдвое больше, чем в прошлом.

Среди основных нарушений на рынке БЭБ называет серый импорт, занижение таможенной стоимости, продажу техники без должного налогового учета, выплату зарплат "в конвертах" и разделение крупного бизнеса на ФЛП.

Напомним, с 4 сентября при ввозе мобильных телефонов в Украину импортеры обязаны представлять сведения о международном идентификаторе мобильного оборудования (IMEI) каждого устройства.