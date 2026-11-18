Обов'язкове декларування IMEI смартфонів принесло бюджету додаткові 501,9 млн грн митних надходжень. За два місяці після запровадження вимоги платежі від імпорту телефонів зросли на 47,8%, хоча кількість ввезених пристроїв скоротилася на 32,3%.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник директора Бюро економічної безпеки Павло Буздиган.

За цей період задекларована вартість одного смартфона збільшилася у 2,2 раза. У БЕБ пояснюють це тим, що імпортери почали вказувати в митних деклараціях реальнішу вартість техніки, а можливостей для її заниження стало менше.

Як працює декларування IMEI

Обов'язкове зазначення міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання (IMEI) у митних деклараціях діє з 4 вересня 2026 року. Ці дані дають змогу ідентифікувати смартфони та зіставляти інформацію про них із митними документами.

Після запровадження вимоги митниця отримала понад 930 тисяч ідентифікаторів. У БЕБ повідомили, що випадків неподання цих відомостей у деклараціях не виявили.

Скільки техніки вилучило БЕБ

За словами Буздигана, у 2025 році правоохоронці вилучили майже 29 тисяч одиниць техніки, пристроїв та аксесуарів вартістю понад 374 млн грн. А за десять місяців 2026 року — вже понад 101 тисячу одиниць продукції. Майже 74% із них становили пристрої Apple та аксесуари до них.

За цей самий період до суду скерували стільки ж кримінальних проваджень у цій сфері, скільки за весь 2025 рік. Також відшкодували понад 80 млн грн збитків – більш ніж удвічі більше, ніж торік.

Серед основних порушень на ринку БЕБ називає сірий імпорт, заниження митної вартості, продаж техніки без належного податкового обліку, виплату зарплат "у конвертах" і поділ великого бізнесу на ФОП.

Нагадаємо, із 4 вересня під час ввезення мобільних телефонів в Україну імпортери зобов'язані подавати відомості про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) кожного пристрою.