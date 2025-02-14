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Потери врага по состоянию на 14 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1087-е сутки полномасштабной войны составляют 855 480 человек.
Потери России в войне на 14 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 февраля потеряла:
- личного состава – около 855 480 (+1200) человек;
- танков ‒ 10057 (+17) ед;
- боевых бронированных машин – 20910 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 23115 (+81) ед;
- РСЗО – 1282 (+4) ед;
- средства ПВО – 1066 (+3) ед;
- самолетов – 370 (+0) ед;
- вертолетов – 331 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25224 (+152);
- крылатые ракеты – 3063 (+0);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки ‒ 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 37252 (+156) ед;
- специальная техника – 3745 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 14 февраля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 73 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине .
Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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