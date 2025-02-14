Потери врага по состоянию на 14 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1087-е сутки полномасштабной войны составляют 855 480 человек.

Потери России в войне на 14 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 февраля потеряла:

личного состава – около 855 480 (+1200) человек;

танков ‒ 10057 (+17) ед;

боевых бронированных машин – 20910 (+16) ед;

артиллерийских систем – 23115 (+81) ед;

РСЗО – 1282 (+4) ед;

средства ПВО – 1066 (+3) ед;

самолетов – 370 (+0) ед;

вертолетов – 331 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25224 (+152);

крылатые ракеты – 3063 (+0);

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;

подлодки ‒ 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 37252 (+156) ед;

специальная техника – 3745 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 14 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

73 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине .

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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